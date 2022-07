El PSOE de Motril denuncia la proliferación de matas y hierbas en todas las calles de Las Angustias

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento, Alicia Crespo, ha denunciado la proliferación de hierbas en las aceras y el adoquinado en todo el barrio de Las Angustias. Crespo ha indicado que "no hay un solo rincón de esta popular zona de Motril en el que las matas no sobresalgan sobre el asfalto o en el acerado".

La edil socialista ha afirmado que esta situación "se repite en todos los barrios de Motril y es consecuencia de la falta de gestión de una alcaldesa que vive en cuerpo y alma para la propaganda, no para solucionar los problemas de la gente, que no son pocos".

"La falta de mantenimiento y de limpieza en el barrio de Las Angustias es bastante mejorable y, en algunos rincones, alarmante. Ya lo hemos evidenciado en más de una ocasión y no se trata únicamente de calles pequeñas, sino que también afecta al Barranco de Las Monjas, la Rambla del Carmen, la calle de Las Monjas o incluso más arriba, pasado el Centro de Mayores. No hay un solo lugar donde las matas no ocupen un sitio destacado o incluso lleguen al medio metro", ha explicado.

"Luisa García Chamorro solamente se preocupa de que se limpie en algunas calles del centro, pocas también, y otras de mucho paso, el resto de las calles de los barrios de Motril están abandonadas porque no ha hecho una planificación de los servicios municipales de limpieza y mantenimiento", ha afirmado el concejal del PSOE.

"Es verano y ahora, más que nunca, es necesario en Motril mejorar la limpieza y el mantenimiento. Pero la alcaldesa prefiere gastar más dinero en propaganda que en lo que realmente hace falta", ha añadido.

"Lo que hoy denunciamos es, por desgracia, el Motril de 10 de Luisa García Chamorro. A ver si se olvida de una vez de las fotos y trabaja de verdad", ha comentado Crespo para acabar.