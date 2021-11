El PSOE exige que se recupere 'El Radioscopio, espacio radiofónico dedicado a la ciencia y la investigación y una mayor atención a la delegación de Granada

La parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio ha pedido a la Junta de Andalucía que se recupere el programa radiofónico 'El Radioscopio', producido por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en Granada, así como que se preste una "mayor atención" a la situación del ente público en la provincia.

Sánchez Rubio ha preguntado el motivo por el cual la dirección de la RTVA ha decidido suprimir el programa "dedicado a la difusión de la ciencia y la investigación de forma rigurosa, didáctica y divertida".

Según reseñan desde el PSOE de Granada en un comunicado, en la Comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales de la Cámara andaluza, la parlamentaria socialista ha cuestionado la supresión de esteprograma de producción propia por lo que ha insistido en "cómo se puede justificar su eliminación, cuando además ha recibido diferentes premios y reconocimientos".

Tras apuntar que desde el pasado 27 de agosto no se ha retomado este programa, realizado hasta entonces con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Sánchez Rubio ha pedido al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, que rectifique y recupere el citado espacio.

En ese contexto, ha destacado la labor que desarrollan las y los profesionales del ente público en Granada, al tiempo que ha aludido a la realidad que vive el Centro Territorial donde "no hay realizador, teniéndose que desplazar uno desde Sevilla; con un técnico de sonido de baja desde hace más de dos años y no se ha sustituido, al igual que el 50 por ciento de la plantilla de cámaras".Asimismo, ha remarcado que "no se cubren ni jubilaciones ni bajas y cuando se contrata a un relevista, una vez que se jubila el titular de la plaza desaparece el relevista y se amortiza la plaza".

"No queremos pensar que estas decisiones tengan que ver con los acuerdos pactados con la ultraderecha, que contemplan la amortización de plazas vacantes", ha dicho Sánchez Rubio que ha instado a Mellado a que "se tome en serio lo que está pasando en el Centro Territorial y dé respuesta a las necesidades de la plantilla".