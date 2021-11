El PSOE afirma que los presupuestos de la Junta incumplen las promesas con la Costa de Granada

La Costa de Granada es una de las grandes olvidadas en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 en materia de Sanidad, al dejar "de lado" los compromisos previamente anunciados por el Gobierno de Juanma Moreno, como la ampliación del Hospital Santa Ana de Motril, los centros de salud de Salobreña y Albuñol o el consultorio médico de Vélez de Benaudalla.

La parlamentaria andaluza, María José Sánchez Rubio, ha señalado durante una visita a Motril junto al parlamentario Juan José Martín Arcos y la secretaria general del PSOE en Motril, Flor Almón, que en los presupuestos no se contemplan "las partidas imprescindibles y necesarias para que se realicen los proyectos de la Costa Tropical o, incluso de la provincia de Granada", unas demandas necesarias para "la recuperación después de la pandemia" y que "no aparecen en el anexo de inversiones de las cuentas del PP y C’s".

Sánchez Rubio ha criticado que el Gobierno de Moreno Bonilla repita insistentemente que "va a hacer esto y lo otro y nunca pase de los anuncios a los hechos", además ha indicado que, en el caso de Motril, las obras puestas en marcha en el hospital responden a las partidas que el anterior Gobierno del PSOE dejó en el plan de inversiones de salud en 2018.

Y ha insistido en que no hay nada que les haga pensar que se van a realizar, al igual que los centros de salud de Salobreña, Vélez de Benaudalla o Albuñol, que no salen reflejados en los presupuestos, o "el propio centro de Órgiva, que ya no le llaman hospital sino centro de alta resolución porque no va a tener hospitalización", algo que "ha sido un mazazo para los vecinos de la Alpujarra porque iba a beneficiar a 25.000 personas que no tendrían que hacer esos desplazamientos" para acudir a un hospital.

Por otra parte, la parlamentaria andaluza se ha referido al recorte de profesionales en el ámbito sanitario que ha supuesto el despido de "8.000 trabajadores del SAS, de los que en torno a 1.600 son de Granada. Hay otros 12.000 a los que se le ha prorrogado seis meses más y posiblemente vayan a la calle cuando pase ese tiempo".

Y ha reprochado a la Junta la gestión en materia de Dependencia, un ámbito en el que las y los gerentes de los centros han alertado de que "irán a la quiebra si no se refuerza el sistema".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Motril y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Flor Almón, ha expresado su inquietud por la situación que atraviesa la sanidad pública en el municipio y ha criticado el silencio que mantiene al respecto la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), mientras que estando en la oposición en el Ayuntamiento y el PSOE gobernaba la Junta, "raro era el día que no salía diciendo que el hospital se iba a morir".

Almón ha remarcado que "ahora que es alcaldesa ya no se muere, cuando sabemos que las inversiones son menores. No ha venido nadie, ni lo ha reclamado, para que expliquen por qué no hay medios y profesionales o por qué no se atiende a la gente como necesita y merece".