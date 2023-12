Papá Noel esquía en Sierra Nevada: 15 kilómetros, 21 pistas abiertas, música y actividades navideñas

La estación granadina de Sierra Nevada celebra el día de Nochebuena con una oferta esquiable de 15 kilómetros repartidos en 21 pistas por las que pasea este domingo Papá Noel.

Sierra Nevada, que estrenó este mes su temporada invernal, continúa incrementando la oferta esquiable y permite este domingo esquiar en 21 pistas distribuidas por las áreas de Borreguiles y el Río.

La estación registra temperaturas de entre cuatro y seis grados y ofrece nieve calidad polvo-dura con espesores de entre 20 y 40 centímetros.

Además, mantiene activos once remontes para acceder a los quince kilómetros esquiables de la oferta de este domingo, con un desnivel de 925 metros.

Sierra Nevada mantiene su programación especial de Navidad y, como este sábado, por sus pistas descenderá Papá Noel, que aprovechará su paso por la estación para saludar especialmente a los más pequeños.

La programación continúa el 27 de diciembre con la sesión DJ en la terraza de Borreguiles de David DJ y Sr. Lobezno, el día 30 de diciembre será el turno de los DJs by Sun and Snow Gabi Fresneda, Rober Peinado, Way of Thinking y Tirana. Esta será la sesión más larga de las programadas; comenzará a las 12:00 y se prolongará hasta las 16:00. Ya para año nuevo, en concreto el día 3, se celebrará la última sesión DJ de Borreguiles con Rober Peinado y Gabi Fresneda

El acto central de las fiestas navideñas en la estación será, como cada año, el descenso de los Reyes Magos que bajarán esquiando por la pista de El Río, el día 5 de enero a las 19:00, seguidos por un amplio séquito formados por las escuelas, clubes y equipos de esquí y snowboard de Sierra Nevada.

En cuanto al programa deportivo de estas fechas, Sierra Nevada tiene en su calendario dos pruebas de esquí de montaña: Circuito de habilidades de Esquí de Montaña (29 de diciembre) y la III San Silvestre Skimo (31 de diciembre).