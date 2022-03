Prohibido convulsionar y hacerse pis de 9 a 10 horas: la lucha de un colegio de la provincia de Granada

La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación Infantil y Primaria Jabalcón de Baza ha exigido a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada la incorporación inmediata del educador de educación especial o personal técnico de integración social (PTIS) del aula específica de educación especial. La plaza está sin cubrir desde la jubilación del anterior educador en diciembre de 2021, causando un grave perjuicio al funcionamiento del centro y a la atención a todo el alumnado, no solo al de educación especial.

La presidenta de la AMPA, Vanessa Mesas, ha explicado que se trata de una "grave situación ya que los niños y niñas con necesidades especiales no tienen la atención que necesitan todo el día con una situación de especial desatención entre las 9 y las 10 de la mañana de cada jornada escolar", momentos en los que, a la falta habitual de personal especializado se añade la ausencia del técnico de integración social, que -para colmo- tiene un horario reducido en el centro. Cada día, "nuestros niños y niñas no pueden tener una de sus habituales convulsiones (según los casos) o algo tan normal -en otros- como hacerse pipí encima". No hay nadie que les atienda y "el maestro habitual no puede dar más de sí".

El CEIP Jabalcón es un colegio de línea 1, con dos aulas de alumnado con N.E.E.: un aula TEA y un aula específica de educación especial. Desde hace tres meses falta una persona que atienda a este alumnado mientras, según explica la presidenta de la AMPA, la Delegación de Educación pide paciencia porque "se están buscando fórmulas para su contratación". Mesas asegura que esta explicación "sorprende cuando la administración conocía desde hace dos años que a finales de 2021 se iba a producir esta incidencia". Tiempo han tenido, dice Mesas, para preparar la contratación y "no dejar a nuestros niños y niñas desatendidos" sometiendo, además, al resto del personal del centro a una sobrecarga de trabajo insoportable’.

Tras varios meses de gestiones y protestas directamente ante la Delegación de Educación de la Junta y, en otras, gracias a la medicación del Ayuntamiento de Baza, la AMPA ha dirigido una carta a la delegada Ana Berrocal donde expone la situación de desamparo que, además, se vive en otros muchos centros educativos de toda la provincia de Granada, según los sindicatos del sector que estudian movilizaciones inmediatas, asegura la presidenta de este órgano familiar del centro.

La falta de personal en el colegio Jabalcón de Baza afecta a los niños y niñas con necesidades especiales; sobrecarga la labor del resto del personal y, directamente, también supone una carga extra de estrés para el resto del alumnado, recuerda la AMPA del centro.

Debido a la falta de personal, no se pueden realizar las integraciones de los niños en las aulas ordinarias de referencia, al no poder ser acompañados por el personal del centro; ello provoca carencias a nivel asistencial, al detectarse momentos en los que las otras dos educadoras y PTIS están atendiendo a otros alumnos; y todo ello afecta al proceso de aprendizaje, siendo el existente de baja calidad al ser niños con gran discapacidad psíquica y física que no pueden trabajar de manera autónoma.

La AMPA explica gráficamente que en caso de presentar una crisis epiléptica algún niño, es imposible avisar a otro profesional para poder garantizar su seguridad y la del resto del alumnado (algunos de ellos con conductas de escapismo). Pero es que además es imposible realizar las actividades fuera del centro al ser el alumnado de distintos niveles educativos y no contar el centro con personal suficiente para su acompañamiento o permanencia en el aula con los demás.