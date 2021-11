Quejas de los vecinos de Guadix ante la suspensión del mercadillo por las operaciones de la UME en el terreno

El Ayuntamiento de Guadix ha informado que este próximo sábado, 27 de noviembre, no se instalará el tradicional mercado semanal ya que el recinto ferial, lugar donde se ubica, estará ocupado como puesto de mando de las maniobras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a realizar toda esta semana en la zona. Este mensaje, publicado en las redes sociales del Consistorio, ha desatado cierto malestar entre los accitanos, que no parecen no estar dispuestos a pasar un sábado sin visitar el mercado.

"Me parece fatal, es nuestro trabajo, ¿quien nos compensa esas pérdidas?", contestaba un usuario a la publicación, siguiendo la estela del resto de seguidores, que no terminaban de ver con buenos ojos esta decisión. "¿Y paramos una actividad económica? ¿Se va a compensar a esos comerciantes de alguna manera?", "¿Pasará revista el alcalde como comandante en jefe?", "no habra sitio y descampados para la UME...." eran otros de los comentarios a la citada publicación, donde era más fácil encontrar quejas (algunas con más sorna que otras) que cumplidos.

Ante este malestar latente y ante el margen de tiempo que aún queda para la celebración del mercadillo, toca ver si el Ayuntamiento decide buscar una nueva ubicación para el mercadillo, como piden muchos vecinos, para ese día, o decide simplemente cancelar el evento por una semana.