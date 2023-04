Roberto García Jiménez, alcalde de Peligros: “Desde el primer minuto he tenido claro que tenía que gobernar para todo el mundo”

–Nos acercamos al final de la legislatura, ¿qué balance hace de la misma?

–Desde la perspectiva que dan doce años como alcalde, entramos con una crisis y la vamos a acabar con otra. A pesar de eso, el balance es positivo en cuanto a la gestión municipal: nos hemos volcado con las personas, en el trabajo diario, con una dedicación plena de todos y cada uno de los compañeros y las compañeras del equipo de gobierno. Hemos seguido gestionando con austeridad, empeñados en lo social, en la participación ciudadana, en que la gente se implique en la gestión municipal. Y luego haciendo ese plan de inversiones + Peligros, que va a llegar a la mayor parte de la población y los barrios, que van a ver las infraestructuras mejoradas. Y ha sido una legislatura marcada por la pandemia, en la que yo creo que hemos estado a la altura de lo que la gente demandaba, de esa atención personalizada, de no dejar a nadie atrás, reaccionando rápido, con medidas que hemos visto luego cómo otros pueblos las tomaban a posteriori: ayudas a los comercios, a los más necesitados, alimentos, Peligros Atiende, con nuestros mayores.

–Alcalde desde 2011, ¿en qué ha cambiado Peligros desde entonces?

–Ha cambiado muchas cosas. Primero en el modelo de gestión, que ha cambiado y la gente lo nota. En lo económico, con un modelo más sensato, con los pies en la tierra, sin derroches. En el resto de áreas, más social, con todo el elenco de ayudas a las personas, a las empresas, con la formación, participación. La gente se siente partícipe de la propia gestión, al pueblo ya no solo se le escucha cada cuatro años, sino que participa de la gestión del día a día, en cualquier pequeña obra que se hace.

–¿Cuál es ahora la situación económica del Ayuntamiento?

–La situación económica va mejorando cada día, se siguen atendiendo los pagos a proveedores de forma rápida, y la rebaja de la deuda nos permite hacer inversiones mayores como las del plan +Peligros. También nos permite bajar los impuestos, como bajamos el de vehículos, y nos permite no subir el IBI, que lleva 9 años sin subir.

–Se vuelve a presentar a las elecciones municipales. ¿Cuáles son sus motivaciones personales?

–Mientras tenga ganas e ilusión, y el pueblo me siga dando su apoyo, voy a seguir trabajando por mi gente y por mi pueblo, que ha sido siempre mi vocación política. Que seamos un pueblo cada día con mejores servicios, transporte público, zonas verdes, mejora de barrios, infraestructuras.

–Y lo hará por Ganemos Peligros. ¿En qué situación se encuentra la plataforma?

–El proyecto de Ganemos sigue vigente. Más que nunca. No hay más que ver cómo el sistema de partidos tradicional hace aguas, y la gente lo que busca son soluciones a sus problemas, y una buena gestión. En mi caso, el de una persona de izquierdas, he tenido claro desde el primer minuto que tenía que gobernar para todo el mundo. A la vez, Ganemos es un ejemplo para otros municipios, ejemplo de cómo debe ser un gobierno local, en el que los intereses de los grandes partidos muchas veces no coinciden con las necesidades del día a día del pueblo. En Ganemos el interés de Peligros está por encima de los partidos, cosa que en los partidos grandes no sucede. Y es una plataforma ciudadana transversal, en la que no se cierra la puerta a nadie que quiera trabajar por Peligros; prueba de ello será la candidatura que se presentará.

–¿Habrá novedades en las caras?

–Sí, claro que va a haber novedades. Gente conocida en el municipio, con ganas de echar una mano, desde el mundo del deporte, de la cultura, desde cada uno de los barrios. Lógicamente, manteniendo la estructura de este gran equipo de gobierno, del que estoy tan orgulloso.

–¿Puede adelantar algo del programa electoral?

–Será, como siempre, abierto, hecho por la gente, atravesado por una escucha que no es solo de ahora, sino que venimos haciendo estos cuatro años. Participativo, y realista, con los pies en el suelo, algo que nos diferencia de los demás partidos (el papel lo aguanta todo). Esa escucha de estos cuatro años ya nos ha dado una base buena para definir nuestro programa.

–¿Incluirá algún proyecto de envergadura?

–Estamos planteándonos la necesidad de ampliar y mejorar infraestructuras, las instalaciones deportivas, un nuevo ayuntamiento, una nueva plaza en el centro urbano del pueblo. También vamos a avanzar en la construcción de vivienda pública. Y seguir captando fondos europeos, ampliar zonas verdes, mejorar los barrios. Esa es la línea.