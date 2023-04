Sandra Plaza Pérez, alcaldesa de Gobernador: “A pesar de las dificultades, el municipio ha salido adelante”

–¿Cuál sería su balance de esta actual legislatura?

–Muy positivo, si bien es verdad que ha sido una legislatura un tanto peculiar, ya que, la ciudadanía en general, y los alcaldes en particular, hemos tenido que demostrar nuestras dotes de buenos gestores para enfrentar una situación insólita. Quiero destacar que el balance es más que positivo, ya que es de vital importancia hacer una gestión responsable, viable y totalmente eficiente. La nuestra se ha caracterizado a lo largo de todos estos años por la búsqueda de recursos externos, de otras administraciones. Para esta misión, el papel de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada, encabezada por su presidente, José Entrena Ávila y equipo, ha sido fundamental para hacer el mayor número posible de proyectos, sin que las arcas de nuestro Ayuntamiento se vean afectadas, y sin la cual, muchos de ellos serían imposibles de mantener. A pesar de las dificultades por la reducción de la población y la consiguiente merma en los recursos disponibles, la buena salud de nuestro consistorio se ha mantenido.

–¿Cómo se gestionó desde el Ayuntamiento esa época de pandemia?

–En el caso de Gobernador, podemos sentirnos muy orgullosos de la forma en la que enfrentamos la pandemia. Fuimos uno de los pocos municipios que se mantuvo con cero casos de covid durante mucho tiempo en relación a la incidencia tan alta en otras localidades de la provincia. Sobre todo, me gustaría resaltar, la colaboración que se hizo desde el Ayuntamiento, no solamente en las desinfecciones de calles, en la búsqueda y reparto de material y un largo etcétera, sino en el servicio que se puso a disposición de todos nuestros vecinos y vecinas para la compra en supermercados de municipios de la zona, y el reparto de suministros para que las familias pudieran estar lo más protegidas posible. Todo esto nos valió la visita de varios programas de televisión, ya que éramos noticia. A pesar de toda esta situación de paralización mundial y haciendo un balance global, podemos concluir que no ha sido una legislatura perdida, ya que a pesar de las dificultades, se han sacado numerosos proyectos adelante.

–¿Cuáles piensa que son los cambios más notables de esta administración en relación a la anterior?

–La modernización y adecentamiento de nuestro pueblo, los numerosísimos proyectos que se han llevado a cabo, la dotación de servicios nuevos, la relación e interactuación con otras administraciones e instituciones y poner a Gobernador y Delgadillo en el mapa.

–¿Cuál cree que es el sello más representativo de su Gobierno?

–La implicación, la dedicación, la adaptación a las nuevas exigencias legales, la gestión, la eficiencia, la búsqueda de recursos, el trabajo duro, la vocación de servicio público, la responsabilidad, la honestidad, la objetividad, la transparencia y por supuesto, los resultados.

–¿Qué proyectos se han realizado durante su gestión?

–A nuestra llegada al consistorio, diseñamos varias vías de actuación para la mejora de nuestro municipio, Gobernador y Delgadillo (donde no contaban ni con calles debidamente asfaltadas ni con la prestación del servicio de agua potable, entre otras cosas). La primera de ellas era abordar todas las infraestructuras esenciales de viales, caminos de nuestra competencia y calles con unos saneamientos y abastecimientos totalmente obsoletos y anticuados, aparte de la parte estética que estaba muy desgastada. A día de hoy, podemos afirmar que estamos culminando este objetivo habiendo hecho una intervención casi integral en todo el municipio, aunque aún queda trabajo por hacer. Además de haber arreglado casi todas las calles en Gobernador y Delgadillo, cuestión nada banal, si tenemos en cuenta la población con la que contamos, y el coste económico que esto supone, hemos actuado en el cementerio y su aparcamiento, remodelado completamente el parque infantil, la vía pecuaria de Los Potros, el camino de Moreda, parcheado de otros varios caminos, la plaza de la farola, arreglo de las calles San Cayetano y Eras en Delgadillo, de la calle Moreras y calle Málaga y su prolongación, colectores del saneamiento para la futura Edar, la puesta en marcha del cajero automático de Rural, mantenimiento y pintura de los edificios municipales, viajes, renovación de todos los equipos informáticos del Ayuntamiento y del salón Multiusos mediante la transformación digital. Otra segunda vía de actuación era dotar a Gobernador de servicios públicos esenciales inexistentes, como la construcción y puesta en marcha del Tanatorio, cuestión que hemos visto por fin culminada. Por otra parte y en nuestra lucha contra la despoblación y fomento para la creación de empleo y oportunidades para Gobernador y Delgadillo, hemos dado un paso más, incluso adelantándonos a otras Administraciones en la dotación de servicios privados, pero esenciales si queremos mantener a nuestro pueblo vivo. Hemos remodelado una pequeña instalación municipal para convertirla en una tienda de comestibles, además de equiparla, y estamos elaborando las bases de regulación para su adjudicación. En esta línea de actuaciones además, adaptamos dos dependencias del Edificio Multiusos para la prestación de un multiservicio consistente en peluquería, estética, podología y fisioterapia, del que tenemos parte del equipamiento, pero falta su puesta en marcha. Por otra parte, ha sido fundamental la realización de actividades culturales, conciertos, cuentacuentos, actividades dirigidas a niños, jóvenes y mayores, talleres, fiestas, festejos, decoraciones y engalanamiento de nuestro pueblo aprovechando las fechas señaladas con objeto no solamente del disfrute y la socialización de nuestros vecinos y vecinas, sino con la finalidad añadida de promocionar a nuestro pueblo y a los negocios y comercios del mismo.

–¿Hay algún proyecto que destacaría en estos cuatro años?

–Quiero destacar como proyecto estrella, por la importancia en cuanto a su envergadura, coste, dificultad y beneficios para el pueblo, el arreglo de la carretera de acceso al mismo, la GR 5102.

–Con las elecciones a unos meses, ¿qué mensaje le mandaría a los ciudadanos?

– El mensaje que quiero trasladar es que, los resultados de una gestión se ven a lo largo de los cuatro años de una legislatura, que la campaña electoral debe de comenzar el mismo día de la toma de posesión y constitución del gobierno municipal y no unos meses antes de una elecciones. Gestionar un Ayuntamiento es una carrera de fondo de cuatro intensos años de trabajo duro, dedicación, búsqueda de recursos para culminar proyectos con la única intención de mejorar la vida de nuestra gente. Por ello quiero trasladarle a mis vecinos y vecinas de Gobernador y Delgadillo que me pongo a su disposición para seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, trabajar muy duro para servirles, para avanzar en proyectos que supongan oportunidades, riqueza, empleo, y hacer de Gobernador y Delgadillo un lugar mejor, si cabe, pero con un valor añadido, la experiencia que han supuesto estos años de intensa gestión. Por otra parte, y es una cosa que nunca se debería de hacer en política que es hacer promesas que no sabemos si vamos a poder cumplir. Por el contrario, nos comprometemos a elaborar un programa electoral viable, ejecutable, posible y creíble.

–¿Cuáles serán los próximos proyectos?

– Voy a hacer alusión sólo a los proyectos en ejecución, aprobados en pleno y por supuesto dotados económicamente y que aún no se han llevado a cabo por diversas circunstancias, entre ellas la subida de precios de materiales que está suponiendo un auténtico “handicap”, pero que nuestros vecinos y vecinas pueden contar con ellos. Centrándonos en los proyectos que son un hecho, podemos decir que actualmente está en ejecución la calle de la Plaza que vamos a empedrar y adoquinar con vistas al futuro, ya que nuestra idea es cambiar la estética de nuestras calles. Además y en ejecución inminente, están previstas las calles Almería, Guadix, camino de Delgadillo, en casco urbano, el acerado de la carretera de Granada detrás de la marquesina, la carretera de Gobernador en Delgadillo en su acceso al cortijo, y la remodelación completa de la pista polideportiva así como su dotación de alumbrado y, finalmente, la colocación de una cámara de seguridad a las entradas tanto de Gobernador y Delgadillo. Será en nuestro programa electoral donde propondremos los proyectos futuros y qué es lo que queremos para nuestro pueblo.

–¿Qué sigue para Sandra Plaza al término de esta legislatura?

–Independientemente de las circunstancias que puedan acontecer en el futuro, me gustaría seguir al servicio de los intereses públicos, promoviendo y defendiendo proyectos en beneficio de la ciudadanía.

–¿Cómo le gustaría cerrar esta entrevista?

– Destacando que a la política y sobre todo a la municipal, nunca se debe de llegar por un interés personal, cuestión que es totalmente incompatible con una premisa fundamental. En mi humilde opinión, para ser un buen alcalde, se debe tener vocación de servicio público. Finalmente, y para concluir, quiero trasladar a mi pueblo que queremos dar un paso más en la gestión y ahora, que podemos decir que las infraestructuras esenciales existentes han sido arregladas y se ha dotado al municipio de otras muchas, además de servicios públicos y privados, queremos avanzar a explorar otros terrenos para la búsqueda de oportunidades, la generación de riqueza con actuaciones ambiciosas que fomenten el empleo y el aumento de población, con proyectos como la construcción de un alojamiento turístico, entre otros, y nuestra adaptación a los nuevos tiempos de esta era digital para hacer del municipio un atractivo turístico envidiable.