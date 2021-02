El regalo que ilusiona a Sara Carbonero: un atardecer en la Costa de Granada

Los atardeceres de La Herradura, en la Costa Tropical de Granada, son ya conocidos entre los amantes de las espectaculares puestas de sol sobre el mar, que en pocas zonas geográficas de España se disfrutan con la intensidad de colorido propia de esta localidad. Una de estas espectaculares imágenes ha sido un regalo inesperado para la periodista Sara Carbonero, que estos días se recupera de un nuevo paso por el hospital en su lucha contra el cáncer.

"Hace apenas unos minutos, una buena amiga a la que le gusta demasiado mirar la belleza, ha capturado, para “regalarme”, este atardecer", explicaba Carbonero la imagen que ella misma ha publicado en su cuenta de Instagram.

"Es único y desde hoy, es nuestro. Me ha hecho mucha ilusión porque aunque ella no lo sabe (o quizá sí), en el fondo me está dando un pedacito de su alma". Así continuaba su agradecimiento la periodista, quien ha contribuido a dar más difusión a un lugar que ya es un atractivo fijo a la hora de la despedida del día.