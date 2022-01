Los vecinos de Sierra Nevada convocan una manifestación por el retén de bomberos

La Asociación de Vecinos de Sierra Nevada ha convocado para mañana, a las 12:30 horas, una concentración para reclamar a la Diputación de Granada un retén de bomberos en Pradollano, pedanía de Monachil donde se ubica la estación de esquí y los negocios y hoteles que existen por su actividad, después de que en una semana se hayan producido tres incendios.

El presidente de la asociación, Javier Lucas, ha explicado en declaraciones a Europa Press que llevan reclamando este retén de bomberos desde 2014, cuando ardió "todo un hotel", pero que tres incendios esta semana les han llevado a convocar esta movilización y reavivar la reivindicación.

Concretamente, el presidente ha apuntado que en diciembre hubo un incendio en un apartamento, y que esta semana ha habido uno en un restaurante, un segundo en otro apartamento y un tercero en un hostal, que se saldó de hecho con 17 evacuados al hospital.

Aunque por ahora no ha habido muertos en ningún suceso, "vamos a tener la mala suerte de que sí", avisa Lucas. "Los bomberos de Granada tardan como mínimo una hora, teniendo en cuenta que esté limpia la carretera. Cuando nieva esto no es así y pueden tardar hasta el doble o no poder ni llegar", ha apuntado.