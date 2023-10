Siguen las nubes y las amenazas de lluvia en la provincia de Granada

Continúa el tiempo inestable en toda la provincia de Granada. Las nubes se han adueñado de los cielos y la semana comenzará tal como acabó la pasada: se confirma que el otoño ha tomado posesión de sus dominios tras un tiempo veraniego que se alargó en exceso.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos en toda la geografía granadina y no descarta que se produzcan precipitaciones, más probables por la tarde y en las sierras .

En cuanto las temperaturas, las mínimas habidas durante el fin de semana contemplarán un ligero ascenso, al igual que las máximas en las comarcas de Guadix y Baza, mientras que en el resto de la provincia pocos cambios en la parte alta de los termómetros

En general, las mínimas no bajarán de los diez grados y las máximas no superarán los 25. Concretamente, en Granada la variación térmica estará entre los 12 y los 22 grados. En el altiplano las temperaturas serán algo más bajas: en Baza se prevé una mínima de once grados y una máxima de 20. En la capital del Poniente, en Loja, el mercurio no bajará de los 14 grados y subirá hasta los 23. Un poquito más de calor habrá en Motril, donde se prevé unas temperaturas entre los 15 y los 24 grados.

Por último, la AEMET prevé vientos de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral.