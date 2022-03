Sofía Aparicio toma posesión como concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Guadix

El pasado martes 29, el Ayuntamiento de Guadix celebraba el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo que comenzó con la toma de posesión de Sofia Irene Aparicio Travé como concejala del Consistorio por el grupo popular y que ostentará las concejalías de Juventud, Nuevas Tecnologías, Transparencia, Medio rural y Desarrollo industrial. Aparicio señaló que “es un honor tener la oportunidad de ser concejala de mi ciudad y voy a trabajar intensamente para contribuir a garantizar el bienestar de mis vecinos y vecinas”. Tanto el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, como los portavoces municipales dieron la bienvenida y desearon suerte en el desempeño de sus funciones.

Fue un pleno intenso de cinco horas de duración donde destacó el buen tono de grupos políticos y el intenso debate en muchos de los puntos que componían el orden del día, alcanzándose el consenso en muchos de ellos. Fue el caso de las mociones en defensa de la intervención en zonas desfavorecidas en la provincia de Granada, sobre situaciones que viven las personas que sufren acondroplasia, una moción reivindicando a todas las administraciones nacionales una mejora de atención primaria, una moción para realizar un estudio de actuación en el parque municipal, priorizando la disponibilidad de agua, otra relativa al aumento de la superficie arbolada, la mejora de la permeabilidad de los suelos en los espacios urbanos de Guadix y anejos y el estudio para la creación de un paseo de ribera en la margen norte del río Verde o un pacto de alcaldías para el clima y la energía, acción por una Europa más justa y con neutralidad climática.

La moción del grupo socialista sobre las ayudas covid que no se han ejecutado decayó al no contemplarse medidas concretas a adoptar. El equipo de Gobierno quiso dejar claro que los requisitos contemplados en las bases para la concesión de estas ayudas, está regulada por la Ley General de Subvenciones, no de forma discrecional por parte de este Ayuntamiento, y son los servicios técnicos los que valoran la concesión o no de las mismas, algo en lo que no interviene para nada el equipo de Gobierno. En este sentido las empresas que no han sido beneficiarias de estas ayudas no cumplían algunos requisitos legales para su concesión, tales como no presentar certificado censal, no prestan documentación acreditativa de la bajada del volumen de facturación a consecuencia de la pandemia, no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadix en el momento de la solicitud, solicitud duplicada, no encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la administración local, no tener el domicilio fiscal en Guadix y no acreditarse un descenso en el volumen de facturación en el año 2020 en la cantidad estipulado en las bases.

De hecho, tal y como han explicado, antes de la convocatoria de las ayudas se mantuvieron diversas reuniones con el tejido empresarial para su conocimiento y aportaciones dentro de los establecido por la Ley. “Lo que sí es una realidad es que el equipo de Gobierno destinó 250.000 euros de fondos propios destinados a ayudas a los empresarios accitanos. Nuestro objetivo desde el primer momento ha sido apoyar a todos los autónomos y empresas de pequeño comercio y hostelería, afectadas directa o indirectamente por crisis sanitaria”.

También se aprobó por unanimidad el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Guadix, un documento que tiene como objetivo potenciar la movilidad sostenible y eficiencia energética en lo que se refiere al parque móvil de la ciudad.