El Supremo confirma la condena a la exalcaldesa socialista de La Tahá por la gestión de 1 millón de euros

El alcalde de la localidad alpujarreña de La Tahá, Marcelo Avilés, ha afirmado que con la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a dos exalcaldes del PSOE –una fue alcaldesa de La Tahá y el otro secretario municipal en dicho ayuntamiento y exalcalde socialista de un pueblo de Málaga- por prevaricación y falsedad documental durante la gestión de un préstamo de más de un millón de euros para la construcción de un centro educativo “se cierra el pasado de un pufo económico que cualitativamente no tiene parangón en la democracia española en un pueblo de apenas 800 habitantes”.

Avilés, en una nota de prensa, ha reconocido que desde el Ayuntamiento sentimos una “satisfacción absoluta por haber conseguido el objetivo inicial que perseguíamos al iniciar este procedimiento judicial hace nueve años, como es que los dirigentes socialistas condenados devuelvan todas las cantidades de dinero público desviadas, lo que se ha logrado con la responsabilidad civil que recae sobre los condenados”.

Según determina el Tribunal Supremo, la exalcaldesa socialista y el secretario municipal del Ayuntamiento de la Tahá entre los años 2005 y 2011 “desviaron” fondos públicos por un valor que supera el millón de euros de una subvención concedida para la construcción de un instituto y que fue el desencadenante de la “quiebra económica” del Ayuntamiento alpujarreño, “acosado por las deudas a proveedores y a la entidad bancaria que adelantó el préstamo, y que también se personó como acusación en el proceso judicial”.

“Durante nueve años, hemos luchado por la consecución de esta sentencia”, ha apostillado Marcelo Avilés, alcalde de La Tahá desde el año 2011.

No obstante y en cuanto a la imposición de condenas, el primer edil popular ha explicado que “lo acatamos, pero no lo compartimos”. La exalcaldesa socialista ha sido condenada a seis años de inhabilitación y a un año y ocho meses de prisión. Mientras que el exsecretario municipal ha sido condenado a cinco años de inhabilitación y un año y medio de cárcel. Ambos ya no están en activo en la vida política desde que se iniciara el proceso judicial.

“La Tahá está compuesta por siete núcleos de población de gente honrada, que asiste estupefacta este lamentable espectáculo protagonizado por los dirigentes socialistas en los que un día confiaron y dieron su respaldo para tomar las riendas del Ayuntamiento, al que ahora la justicia demuestra que solo lo hicieron por su propio interés personal y económico”, ha defendido Avilés.

Por otro lado, el alcalde de La Tahá ha instado a la entidad bancaria implicada en el proceso judicial y reclamación de cantidad a que “desista” de un proceso de “acoso y derribo sistemáticamente, que de forma extemporánea” mantiene contra el municipio alpujarreño, porque el pueblo “es inocente y ha sido el Tribunal Supremo el que ha puesto los nombres y apellidos de los responsables de la desviación del dinero que reclaman al Ayuntamiento, que no lo tiene en sus cuentas municipales”.

Explicaciones públicas

La diputada provincial del PP Carmen Lidia Reyes ha apuntado directamente hacia el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, a quien ha exigido explicaciones públicas de los “tejemanejes económicos” que se produjeron en el Ayuntamiento de La Tahá durante el mandato socialista, etapa en la que Entrena era vicepresidente de la Diputación de Granada y formaba parte de la “cúpula socialista” como secretario de Política Municipal y secretario de Organización del PSOE granadino.

“¿No controlaron durante seis años lo que ocurría en un pueblo gobernado bajos sus siglas? ¿La alcaldesa socialista era ajena al control político de su partido?”, ha planteado Reyes. Por eso, ha acusado a Entrena de haber “dado la espalda” desde el PSOE de Granada a los vecinos de La Tahá, al permitir que la “corrupción” anidara en un Ayuntamiento de tan solo 800 habitantes.