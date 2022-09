Tarde de toros larga, lenta y aburrida en Baza

No espere nadie que alguien que debutara ayer, como espectador, en una corrida de toros se aficione. Quizá ni vaya más a presenciar este arte de la tauromaquia. No creó gran expectación el cartel de este lunes ni por los espadas, ni tampoco por la ganadería, y lo peor es que esa falta de júbilo entre los aficionados, se reflejó después en la arena de la plaza de toros de Baza, que por cierto, presenta un estado de abandono preocupante, tal que, posiblemente, no pase una revisión propia de un lugar donde se celebren espectáculos públicos.

Abrió la tarde, que comenzó con mucho retraso, el torero Daniel Barbero, que tomó la alternativa, pasando a figurar en la nómina de matadores de toros. De no ser por el mal trato con los aceros, hubiera acompañado a Ureña en la salida a hombros. Toreó ambos toros con lucimiento, tanto a la verónica en el recibo, como después con la franela, a pesar de la falta de fuerza de sus dos oponentes, en especial el que cerró plaza, que buscaca con insistencia el olivo, y tuvo que abreviar, pero no puso la guinda de la suerte suprema, y su triunfo quedó limitado.

Finito de Córdoba, que toreó en primer lugar un sobrero, fue metiendo poco a poco a su toro en la muleta, cosa que de inicio parecía imposible, toreando con gusto y poniendo de pie a los tendidos que, de inicio, le protestaron su faena. Pero no vio en toda la tarde el hoyo de las agujas, pinchando a sus dos toros en varias ocasiones, y errando también con el verduguillo. En el segundo de su lote, un toro mirón, fue breve, pero con igual suerte con la espada. No se le concedió trofeo alguno.

El murciano, de Lorca, Paco Ureña fue el triunfador de la tarde, gracias a las dos orejas que cortó al primero de su lote, tercero de la tarde, a pesar de la lidia fue un verdadero galimatías, a causa la rotura de una mano del caballo de picar. Pero se sobrepuso a los acontecimientos, no en vano es un torero con experiencia, y fue de capaz de armar una faena interesante por ambos pitones. Acertó con una buena estocada y fue correspondido con el citado trofero de dos orejas. En su segundo, quinto de orden de lidia, prometía de nuevo una buena faena, tanto que el torero brindó al público, pero el toro de orientó demasiado pronto y. Ureña, tuvo que tener mucho cuidado para que el toro no le echara mano. Optó por abreviar y mató de estocada entera y descabellos, siendo silenciada su actuación.