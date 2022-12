Teria Yabar deslumbra a Granada

Muy pocas personas pueden presumir lo que ha logrado la diseñadora de moda Teria Yabar. Con una trayectoria profesional envidiable, la santanderina es una de las figuras de la moda más importantes de España. Su fama traspasa fronteras, tanto nacionales como internacionales y sus colecciones se venden en todo el mundo.

El pasado jueves 1 de diciembre, la Sala Aliatar de Granada, fue el escenario de un desfile de modas organizado por Miguel Ángel Benavente de Benavente Eventos y Beatriz Gutiérrez (la tienda de Teria Yabar en Granada). Además, también contó con la colaboración de Ascensión Alcaide Estilistas.

Durante el evento se pudieron apreciar algunas de las mejores colecciones de Teria Yabar, en un evento en el que asistieron más de 150 personas y que la misma Teria pudo disfrutar en persona al ser la invitada especial de este evento patrocinado por Ilbira Motor.

Granada Hoy pudo conversar con Teria Yabar antes de comenzar el desfile, la diseñadora nos contó acerca de sus inicios y de lo que significa visitar una ciudad como lo es Granada.

-¿Qué se siente estar en una ciudad como Granada y además en un homenaje a su persona?

-Es increíble llegar a esta ciudad y sentir todo este cariño, ver a tanta gente conocida, es como estar de vacaciones. En estos momentos te das cuenta de todas las personas que te apoyan, la gente que nunca te ha dejado. Le tengo un agradecimiento muy grande a todas mis clientas y a Beatriz que es la que se encarga de que podamos tener una tienda en una de las calles más emblemáticas de Granada como lo es Recogidas. Además me recuerda mucho a mis inicios y mis días viviendo en León, así que esta visita es como reencontrarme con mi pasado.

-¿Por qué decidió dedicarse al mundo del diseño de moda?

-De pequeña la moda no existía en mi mundo, fue muy importante poder tener una educación que aquí no podía tener, eso fue fundamental para mí. Irme a Francia es algo que me cambió, ya que ahí la moda se respira, existe una cierta elegancia, sin embargo, no existe la alegría que hay aquí en las ciudades españolas. Hay mucha elegancia, pero nada que ver con el calor que hay aquí. Yo estudié letras extranjeras aplicadas, nada que ver con la moda, pero siempre tuve eso dentro de mí, me sentía obligada a hacer unos estudios 'serios', y la moda pues en ese entonces no lo era. Empecé siendo profesora de instituto, pero siempre tuve ese sueño de dedicarme al mundo de la moda. Abrí mi primera tienda y cuando comencé a ver que me iba bien, decidí dejar el instituto. Al principio yo compraba y vendía, fue más adelante cuando empecé a crear mis colecciones de ropa.

-¿Qué te parece el gran evento que se ha montado para homenajear a algunas de tus creaciones?

-Es algo espectacular y espero pasar un rato agradable porque hoy me toca estar presenciando el evento, no estaré en el backstage, vengo a ver el desfile, a evadirme un poco. Yo espero que sea una noche mágica, con las clientas y con las modelos. Además que esto lo ha preparado al detalle Beatriz. Me sirve para salir un poco de la rutina, distraerme y despreocuparme un rato, esto es lo más bonito que tiene el mundo de la moda, las clientas que han venido y las que no dejan de apoyarte.

-¿Cómo ves el mundo de la moda actualmente en España?

-No quiero desanimar a nadie, pero lo veo un poco complicado en estos tiempos. Sin embargo, la fidelidad que te dan las clientas es increíble, estamos muy agradecidos de ello. Antes éramos conscientes de esa probación, pero ahora lo somos mucho más. Nosotras seguiremos trabajando con mucho esfuerzo porque no es cómo era antes. Ahora viene primavera y verano, haremos lo que mejor sabemos para que nuestras clientas queden satisfechas del todo.

-Nos ha encantado tu frase. ¿De dónde nace?

-Pues al principio le busqué mucho, barajé muchas opciones, primeramente se me ocurrió 'nos encanta seducir', pero no queríamos que se escuchara como una connotación sexual. También pensé en 'me encanta gustar', pero tampoco queríamos usar connotaciones gustativas. Así que nos decidimos por 'me encanta encantar', me gusta mucho porque encantar es como gustar y tiene algo de magia, es como brindar un poco de ese mundo encantado. Nos costó un poco, pero al final a las clientas les ha gustado mucho, ya que cuando salen del probador y se ven con los vestidos no dicen 'me gusta', sino 'me encanta'. Esa es nuestra esencia, brindar ese servicio y que nuestras clientas se vayan contentas.