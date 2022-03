Tiempo en Granada | La calima se pega un madrugón en la provincia

Como un búmeran, así es la calima en Granada. Aunque sus efectos estén empezando a disminuir y no haya que temer las graves consecuencias de su primera llegada, este polvo africano no termina de alejarse de nuestras vidas. Así, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, se espera la llegada de la calima a primeras horas del días, por lo que no habrá que tener demasiado precaución una vez avancen las horas.

El regreso no es la única novedad meteorológica de este miércoles, pues tras la subida de temperaturas con que arrancó la semana, este tercer día se caracterizará por una caída del mercurio que, salvo la Costa, se alejará de las dos decenas, situándose en los 16 grados de media. El lado bueno, es que las mínimas se mantendrán estables respecto al martes, por lo que se experimentarán grandes contrastes de temperatura en la provincia.

De forma más pormenorizada, Motril se moverá en una horquilla de entre 20 y 15 grados; Loja se situará entre los 19 y 11; la capital, entre 16 y 8 y, por último, Baza tendrá una variación desde los 15 grados de máxima y los 5 de mínima.

Por lo demás, se espera cota de nieve por encima de los 2.200 metros, brumas matinales en el interior y vientos variables flojos en el interior, y de poniente en el litoral.