Trevélez se convierte en la casa de los tres cerditos

Inga, Ludmila y Mayra son tres niñas de Trevélez que se conocen a la perfección el mítico cuento de los tres cerditos, por eso se han emoción al ver a los protagonistas en su pueblo. Estos tres animalillos han llegado a la Alpujarra para quedarse dentro de un plan de promoción turística que el Ayuntamiento del municipio está llevando a cabo y que se suman a varios jamones gigantes, y animales que hay repartidos por el pueblo.

Aunque aún llevan poco tiempo, ya que se inauguraron el pasado fin de semana con motivo de la segunda edición de la Feria del Jamón y Productos Típicos, los vecinos del municipio esperan que sirva como reclamo turístico y anime a visitar la zona.

Tres casas a las que no les falta ni un detalle. "Mamá, pero no está el lobo", señala una de las niñas mientras mira dentro de una de las casitas. "Si, mira, está en el tejado, intentando entrar por la chimenea de la casa porque es de ladrillo y después de soplar y soplar, no la ha podido tirar", contesta la madre.

Pilar Soriano, vecina del municipio y gerente de los apartamentos Balcón del Cielo, explica a Granada Hoy que el día de la inauguración fueron a ver las casitas pero había tanta gente que decidieron dejarlo para otro momento. "Se conocen la historia a la perfección, es un clásico en el colegio y todos los niños le tienen mucho cariño a ese cuento e imagino que habrán elegido este cuento por ser representativo en Trevélez".

Soriano señala que le parece una gran iniciativa para atraer turistas hasta este rincón de la Alpujarra granadina y fomentar la visita de los tres barrios. "Por desgracia muy poca gente llega hasta el barrio alto, y mira que es el más antiguo que tenemos, pero andando la gente se desanima porque hay muchas cuestas y en coche a mucha gente le da impresión, y realmente no te puedes ir de Trevélez sin conocerlo".

"Todo lo que sea animar el pueblo es bueno. Desde que pusieron las esculturas de los animales que hay repartidos por el pueblo se ha notado el aumento de gente, porque antes aparte del jamón y de los autobuses que aparcan en la plaza con rutas establecidas por los secaderos, no llegaba mucho más. Tenemos una gran oferta de senderismo y naturaleza y una gastronomía como en ningún sitio, así que todo lo que sea para favorecer el turismo nos parece estupendo", indica.