Ugíjar pide a la Junta la dotación de personal "suficiente" y la ampliación del centro de salud

El Ayuntamiento de Ugíjar ha urgido a la Junta de Andalucía la dotación de personal médico y sanitario "estable y en número suficiente" en el centro de salud del municipio, así como la ejecución urgente del proyecto de obras de ampliación y reforma de dichas instalaciones, "obras prometidas y muy necesarias que están pendientes de ejecutar".

Esta petición se ha formalizado a través de una iniciativa, aprobada por la Corporación Municipal en el pleno con los votos del grupo socialista, en la que el Consistorio también reclama al Gobierno andaluz servicios médicos y sanitarios "diarios" en los consultorios médicos de Cherín y Jorairátar, pertenecientes al término municipal de Ugíjar.

"Es un clamor popular la necesidad de que el Servicio Andaluz de Salud destine y preste los mejores servicios médicos y sanitarios dentro de la Zona Básica de Salud de Ugíjar que además presta cobertura a otros municipios cercanos", ha señalado el alcalde Federico López.

El regidor ha demandado que "se cubran las vacaciones con personal sustituto y se destinen varios médicos o médicas con carácter fijo al centro de salud, sin que la situación actual pueda permanecer más tiempo".

"Recogemos así las quejas reiteradas manifestadas por la población ugijareña ante la alarmante merma y recorte de la prestación de servicios sanitarios en el centro de salud a causa de la disminución paulatina de efectivos destinados por la Consejería de Salud, quejas compartidas por el resto de municipios servidos por esta Zona Básica de Salud", ha expuesto.

El centro de salud de Ugíjar contaba anteriormente con siete médicos y en la actualidad solo hay cuatro, de los cuales uno de ellos no puede desplazarse por problemas de salud, lo que deja a esta zona con tan solo tres médicos cubriendo consultas y guardias.

"Esta realidad provoca que las y los profesionales sanitarios se encuentren desbordados al no poder cubrir ni responder a tanta demanda de servicios sanitarios que nuestra población naturalmente necesita", ha apuntado López.

Así, el alcalde ha instado al Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla a atajar esta situación "alarmante", que "no merece Úgíjar y su entorno ya que como Centro Funcional Básico de primer nivel en la Alpujarra de Granada y Almería que es, junto a Órgiva y el municipio almeriense de Berja debe acercar al máximo los servicios sanitarios a la ciudadanía de la zona, incluidos algunas localidades de la Alpujarra almeriense".

"A las peticiones verbales que hemos formulado a la Junta nos han respondido que no existen médicos suficientes y los que hay no quieren venir a estas poblaciones tan pequeñas. Un Servicio Andaluz de Salud no puede ampararse en que no encuentran médicos o en que no hay médicos que quieran ir a Ugíjar, sino que debe ser proactivo y debe hacer todo lo que esté a su alcance para cubrir esos puestos", ha indicado.

López ha reivindicado a la Junta servicios sanitarios "de calidad" y ha incidido en que "no se pueden dejar desatendidos a los municipios y a su gente si queremos procurar el cumplimiento de la igualdad entre toda la ciudadanía en la recepción de servicios tan básicos como los sanitarios. Nuestras urgencias aumentan diariamente al tener una población envejecida y cubrir varios municipios con distancias considerables entre ellos".