Vecinos de Vegas del Genil recogen firmas para pedir videovigilancia en sus calles y quitar los radares móviles

Parece que en Vegas del Genil no hay consenso sobre el caminos para conseguir la máxima seguridad en carretera. La asociación vecinal 'Vecinos por Vegas del Genil', ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir la rescisión del contrato con EGES, la empresa privada que gestiona los nuevos radares móviles implantados por el Ayuntamiento. En su lugar se ponga un sistema de videovigilancia fija 24 horas en las principales vías del municipio para que sea gestionado por Policía Local.

La plataforma defiende que la contratación del servicio supone una externalización del sistema de multas y que cobra un porcentaje en cada multa. El alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín (PSOE) explica que "alquilar el servicio para que lo use la Policía Local no es externalizar el servicio, es lo más normal porque los Ayuntamientos pequeños no se pueden permitir la contratación permanente del servicio" respecto a la supuesta comisión expone que "Si divides el contrato con la empresa entre el número de multas puedes decir que la empresa se lleva un 3% o un 4%, pero eso no es lo que hacemos, nosotros pagamos el alquiler del aparato, no por multas cobradas".

Desde vecinos por Vegas del Genil hablan de "dudosa legalidad" del posicionamiento de los radares y defienden un sistema de videovigilancia fijo, "un sistema que también persiga a aquellos que hacen de nuestras calles un circuito de carreras por la tarde o noche, y no sólo a los que van a su trabajo o a por sus hijos a los colegios", explican desde la plataforma en un comunicado. Leandro Martín responde que "la Policía lo va moviendo como considera oportuno o en aquellas calles en las que entendemos que por cercanía a colegios o recintos deportivos tenemos que controlar más la seguridad que en otras calles" y que "tenemos cámaras de videovigilancia en algunas zonas del municipio y lo vamos a seguir aumentando, estas no solo captan a conductores, también disuaden delitos contra la propiedad privada y el mobiliario público urbano".

El regidor defiende también la implantación de los radares por delante de los badenes, "cuando colocas un badén consigues que en ese punto se frene, pero al final se trata de educar a nuestros vecinos para que disminuyan la velocidad en ciertas calles. Hay radares desde 2015 y hemos visto cómo su colocación supone una disminución de la velocidad".

Respecto a la recogida de firmas, Leandro Martín puntualiza que "cuando me lleguen las firmas escucharé y contestaré, pero no tomo decisiones por presiones vecinales". "No vamos a quitar los radares, la seguridad de los viandantes no está expuesta a la presión de un grupo político o agrupación de vecinos", sentencia el regidor.