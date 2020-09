Vuelta al cole en Granada: Concentración en un colegio de Dúrcal por el exceso de ratio

"Es una situación límite y que bordea el ridículo". Así se manifiesta una de las madres del CEIP Nuestra Señora del Carmen de Dúrcal, donde mañana comenzarán las clases con exceso de ratio. La clase de segundo de Primaria cuenta con 28 escolares, tres más de lo que permite la norma (25) y Delegación provincial de Educación "hace oídos sordos" a la petición de las familias de desdoblar la clase.

"No nos quieren atender", explican las familias del centro. "Tenemos un grupo de 28 niños en segundo y no hay desdoble". Tras pedir una solución ante la Delegación de Educación en Granada "la respuesta es negativa". Es más, indican que "no nos quieren atender" y que en el servicio de Planificación "dicen que no tienen la obligación" de contestar a las familias ni telefónica ni presencialmente. "Tampoco podemos ir a la Delegación porque hay un protocolo Covid que, por lo que se ve, en Delegación hay que cumplir, y en el colegio no".

Además de la denuncia por la ratio, las familias se quejan de la "desidia" y "prepotencia" mostrada por la Administración para dar respuesta a esta situación. Señalan que tampoco tienen maestro de apoyo Covid y que dos de los docentes del centro tienen reducción horaria por edad, reducciones que no se han completado con la incorporación de otro docente que cubra esas horas. Por todo ello, mañana van a concentrarse a las puertas del centro a las diez de la mañana.

El exceso de alumnos por aula motivó una reciente denuncia del sindicato Ustea ante la Fiscalía, en la que se señalaba que en 21 aulas se supera la ratio máxima autorizada.