Un amplio dispositivo trata de localizar a un motorista arrastrado por un arroyo en Íllora

Un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil trabaja en las labores de búsqueda desde la mañana de este domingo a un motorista que desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora, en la provincia de Granada.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, el suceso ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas de este domingo, momento en el que se ha activado la voz de alarma.

Se trata de un joven vecino de Zujaira que trataba de atravesar con su motocicleta el arroyo de la Cañada junto a un amigo, en una zona conocida como la Sierra de Parapanda, cuando la fuerza del agua lo ha arrastrado corriente abajo.

Los hechos se produjeron en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obéilar), cuando ambos jóvenes intentaron atravesar el cauce del arroyo, desbordado por las fuertes precipitaciones. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante logró ponerse a salvo y comunicó la desaparición de su amigo. Asimismo, fuentes de los Bomberos han explicado a Granada Hoy que los jóvenes intentaron pasar un vado inundable. Los Bomberos están esperando a que baje el nivel del caudal del agua en el arroyo para buscar al motorista y la moto.

Además de los efectivos mencionados, han acudido al lugar de los hechos patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), la Unidad aérea de helicópteros y el equipo Pegaso, que rastreará la zona de búsqueda con drones, según ha informado la Guardia Civil a este diario.

La Guardia Civil continúa monitorizando la situación y recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones durante episodios de lluvias intensas, especialmente evitar cruzar cauces de agua, aunque aparentemente parezcan transitables, ya que pueden representar un grave peligro debido al aumento repentino del caudal.