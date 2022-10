El arte de Miguel Ángel Benavente convertido en foto

La fotografía es un mundillo bastante interesante y que en la última década ha cogido una relevancia más que importante. No es de sorprender que cada día haya más personas que empiezan a decantarse por este arte. Sin embargo, realizar esta profesión no es tarea sencilla, ni mucho menos.

Miguel Ángel Benavente es un fotógrafo profesional que empezó en el año del 2013 a capturar momentos con su cámara. Lo que en principio comenzó como una afición, pronto se convirtió en un estilo de vida.

Fue así como decidió fundar su propia agencia de fotografía y organización de eventos. “Siempre me ha gustado el mundo de la foto, de hecho, tengo el título profesional desde 1988, pero por cuestiones de la vida me dedicaba a otra cosa. Cuando llegó la crisis del 2008, aproveché para actualizarme haciendo unos másters en fotografía y eso me cambió la vida. Comencé a trabajar en salas de fiestas y de ahí fueron surgiendo organización de desfiles y de eventos.

Incluso me llamaron del Nevada para trabajar con ellos. Organizamos cualquier evento y nosotros nos encargamos de todo, damos una cobertura total de lo que necesites”, nos cuenta Miguel Ángel, quien además de la oferta de organización de eventos, también ofrece un servicio de modelaje a través de su propia agencia. “Ahora mismo contamos con más de 20 modelos, tenemos a las chicas más llamativas y que llevan con nosotros desde el 2014. Hay mucho pirata en este negocio, mi empresa es completamente legal. En este mundo hay mucho aprovechado, nosotros le pagamos a las modelos lo justo. Trabajamos con marcas importantes como Nevada Shooping. Las cosas hay que hacerlas de manera profesional y nosotros cumplimos con ello”.

Ubicado en una cochera en el centro del Zaidín, la empresa comienza a posicionarse como una de las más importantes en Granada. “Tenemos muchos eventos en puerta, el último ha sido el desfile de Alma Boutique en la plaza Isabel la Católica. También estamos colaborando con Ilbira Motor (BMW y MINI), firmas exclusivas de moda como Teria Yabar y hoteles Barceló, Allegro y Marquis. Estrella levante va a colaborar en una campaña para apoyar el comercio y hemos acordado con la firma Cuplé para que en diciembre hagamos más cosas.

Mi objetivo es hacer fotografía de publicidad, moda y eventos. Hay mucha gente que se cree que porque tiene equipos buenos, pueden tomar buenas fotografías, pero se necesita talento, el equipo ayuda, pero hay que tener un extra, yo plasmo lo que veo, estoy visualizando fotos por todos lados, hay que tener instinto. La foto de moda es muy difícil, es un mundo en el que no se valora adecuadamente el trabajo de los profesionales y además hay mucha competencia”, apostilla Miguel Ángel. Para contrataciones pueden visitar www.eventosbenavente.es