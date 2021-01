Así serán las cabalgatas de los Reyes Magos en la provincia de Granada: horario y recorrido

Los Reyes Magos de Oriente ya tienen sus PCR listas para poder llevar un año más la ilusión a los niños de Granada. No habrá cabalgatas al uso, pero se las han ingeniado para poder estar presente en uno de los días más especiales del año para los niños. Hay distintas iniciativas, como las cabalgatas estáticas o los mensajes personalizados que Sus Majestades enviarán a los niños de Armilla. Este es parte de su planning de trabajo para el martes.

Granada

Cabalgata de Reyes en formato mini. En versión comprimida. El Ayuntamiento de Granada , al igual que sucede con las campanadas o la Toma, ha tomado la decisión de evitar cualquier riesgo y, por ello, ha planteado otro tipo de desfile en el día de los niños del 5 de enero con un autobús descubierto que recorrerá todos los distritos de la capital. Los Reyes Magos de Oriente llenarán el día 5 de enero de ilusión y esperanza toda la ciudad subidos en un autobús descubierto que recorrerá todos los distritos de la capital para que los niños, acompañados de sus familiares, puedan desde sus hogares saludar a sus majestades de Oriente.

Los Reyes Magos recorrerán las calles de la ciudad subidos en un autobús descubierto que partirá a las 17:00 horas de la calle Gran Capitán para continuar por Camino de Ronda, Avenida de Dílar, Poeta Gracián, Félix Rodríguez de la Fuente, Paseo Emperador Carlos V para continuar por el entorno del Parque Tecnológico de la Salud. Se prevé que sobre las 17:45 horas continúen su recorrido por la calle Primavera, Avenida Cervantes, Paseo de la Bomba, Paseo del salón, Acera del Darro, Recogidas y Camino de Ronda, momento en el que, sobre las 18:15 horas, encararán las calles de Villarejo, Carretera de Málaga, Circunvalación de la Encina, Avenida de Andalucía, Periodista José María Carrulla, plaza de Europa y Luis de Narváez. El itinerario proseguirá a las 18:45 por avenida Juan Pablo II, Pedro Temboury y Joaquina Eguaras, para a continuación enfilar, sobre las 19:15 horas, el retorno hacia Avenida Madrid, por Pedro Temboury y Juan Pablo II. Se prevé que a las 19:45 horas pasen por Avenida de la Constitución dirección a Gran Vía para finalizar a las 20:15 horas en plaza del Carmen.

Maracena

Los niños menores de nueve años de Maracena recibirán la visita de los Reyes Magos para incentivar su ilusión y devolverles la magia de la Navidad, ya que este año no podrán disfrutar de la cabalgata habitual. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Maracena, que ha diseñado un dispositivo especial con 130 voluntarios que seguirán un protocolo anticovid estricto, en el que Sus Majestades y los pajes que les acompañarán se harán pruebas PCR el 5 de enero y las visitas serán en todo momento controladas. Se realizarán por turnos y en grupos reducidos, no durarán más de 15 minutos por domicilio, y no pasarán del pasillo de la vivienda.

Para inscribirse, el Consistorio ha creado una web: https://reyes2021.maracena.es/. También ha habilitado el teléfono 958 41 29 24, que tiene como horario de 9:00 horas a 14:00 de lunes a viernes, y de 17:00 a 20:00 de lunes a jueves. Las solicitudes también se podrán hacer presencialmente en la Ludoteca en los mismos horarios. Igualmente, todas las personas, sin límite de edad, que tengan algún tipo de discapacidad intelectual así como los niños de hasta 12 años que convivan con menores de nueve también podrán disfrutar de la experiencia en la noche más especial del año para los benjamines de la casa.

Montefrío

El Ayuntamiento de Montefrío ha preparado una Cabalgata estática de Reyes, en la que colocará las carrozas de cada uno de los magos en diferentes espacios al aire libre, muy distanciados entre sí, para evitar cualquier tipo de aglomeraciones o concentraciones de personas. El día 5 de enero, la nave multiusos estará abierta de 16,30 a 20,30 horas, para que el flujo de gente sea constante, regulando las entradas y salidas para que no se produzca ninguna aglomeración.

Almuñécar

Por su parte, Almuñécar contará con una cabalgata de los Reyes Magos de 2021 estática en el Estadio Municipal Francisco Bonet, con aforo limitado. Serán los niños los que desfilen ante Sus Majestades para saludarles. También habrá animación y otras actividades.

"Los niños pasarán delante de Sus Majestades, podrán saludarles y pedirles sus juguetes favoritos. Habrá caramelos, pasacalles y todas las medidas de seguridad, en un gran Cuento de Navidad que será preparado con mucha ilusión", ha manifestado el concejal de Fiestas y Cultura, Alberto García Gilabert.

Ogíjares

Los Reyes Magos estarán en Ogíjares para entregar un regalo a todos los niños del pueblo. No habrá Cabalgata ni podrán salir en pasacalles en sus carrozas por las medidas de seguridad recomendadas, pero sí estarán presentes en el pabellón municipal, sentados en sus tronos oficiales, para entregar los regalos.

En el Ayuntamiento de Ogíjares, a través de la Concejalía de Fiestas, llevan semanas trabajando para atender de la mejor forma posible a Sus Majestades y que ellos, como cada año, no dejen a ningún niño sin juguetes.

La entrega de regalos se haga con un orden especial para mantener las distancias de seguridad, con las desinfecciones pertinentes y con el correspondiente y obligatorio uso de las mascarillas por parte de todos los asistentes.

Cúllar Vega

El Ayuntamiento de Cúllar Vega ha declarado simbólicamente "actividad esencial" la visita estas Navidades de los Reyes Magos, a pesar de las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades sanitarias para frenar la pandemia de coronavirus. Así, se permitirá que "Melchor, Gaspar y Baltasar puedan saltarse la limitación perimetral y entregar sus regalos a los niños culleros".

Aquellas familias que deseen que los Reyes Magos visiten a sus hijos en sus casas tendrán que haber mandado antes del 2 de enero la solicitud.

Alhendín

Los Reyes Magos enviarán mensajes personalizados por WhatsApp a los niños de Alhendín, en virtud de una iniciativa del Ayuntamiento, que también estudia la viabilidad de una cabalgata estática y emitirá un directo por la red social Facebook el 5 de enero.

Guadix