La cara buena de la borrasca Leonardo en Granada: el humedal de Zújar se recupera tras una década

La borrasca Leonardo ha dejado numerosas incidencias en la provincia de Granada y daños millonarios que habrá que cuantificar con carreteras afectadas, pueblos inundados y un reguero de pérdidas de cultivos y daños materiales que habrá que reponer. Pero además de eso y de la preocupación por el elevado nivel de los ríos y embalses, también está empezando a salir, ya con la mejora meteorológica, la cara buena de la lluvia recogida. Además del llenado de pantanos, en la zona Norte de la provincia el espectacular incremento de agua embalsada del pantano del Negratín cubre la balsa del manantial de los antiguos Baños de Zújar. Durante aproximadamente una década el bajo nivel del embalse hacía que la poza de agua caliente haya sido utilizada habitualmente como zona de recreo. Pero esta semana el agua embalsada ha superado la cota de los Baños.

En un paseo por la zona este domingo con la tregua meteorológica, se puede ver el estado de la junta de los ríos Castril y Guardal, con su crecida, lo que unido al aumento de agua del pantano anuncia la recuperación del gran humedal de la cola del pantano. Este punto de junta de los ríos supone el punto de origen del río Guadiana Menor.

Un humedal que está un kilómetro río arriba de los Baños.