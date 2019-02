Los chiringuitos alertan sobre "el estado lamentable" de las playas

El colectivo de los chiringuitos ha manifestado su preocupación por el estado de las playas de la Costa Tropical de cara a un puente de Andalucía que, dado el buen tiempo que se espera, habrá una gran afluencia al litoral. En concreto, según los hosteleros se espera una ocupación del 70% en los municipios costeros.

La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical ha emitido un comunicado por el que pide a los ayuntamientos que, debido el aumento de las temperaturas y a que el buen tiempo invita a pasar los días en la playa, "se adelante la temporada de playas a esta misma semana"

Para ello, desde la Asociación instan a los responsables municipales de todos los municipios costeros que inicien de inmediato las labores de limpieza de las playas, despedregado y acondicionamiento y limpieza de aguas y servicios públicos.

Los responsables de los chiringuitos confían en que el buen tiempo se instale antes de Semana Santa. "De hecho, para este puente del Día de Andalucía se esperan temperaturas propias del verano y no se pueden mantener las playas en el actual estado tan lamentable en el que se encuentran", denuncian desde la asociación.

Así lo ha expresado el presidente de la Asociación de Chiringuitos, Francisco Trujillo, quien "ruega" a los dirigentes responsables que comiencen con las labores de adecuación "a la mayor brevedad posible" en beneficio de todos los establecimientos que "viven de las playas, viven del turismo y tienen su negocio en la zona costera".

"Hay que tomar conciencia de la importancia del turismo en la Costa y de la importancia de la imagen de las playas para el sector", ha señalado Trujillo

"Los tiempos han cambiado, la temporada alta ya no es como antes y el buen tiempo provoca que mantener las playas limpias y cuidadas durante todo el año debiera ser la tónica general", ha continuado Trujillo quien comprende que no se hace por cuestiones económicas.

No obstante, pide, a este respecto, que se adelante y las playas se "abran" ya para disfrute de todos los visitantes que van a pasar por la Costa Tropical en los próximos días y que, si no se acondicionan, no podrán disfrutar de nuestras playas.

Es un "ruego encarecido" de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical cuyo presidente hace pública la preocupación existente entre sus miembros por la situación en la que se encuentran las playas y viendo el interés que despiertan los negocios turísticos y de playa en estos días.