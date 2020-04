Churros solidarios para el fin de semana en Cafetería Casa Perla de Huéscar

Ente otros de los grandes productos que se pueden degustar en la ciudad de Huéscar, están los churros con chocolate, un desayuno que desde tiempo inmemorial es un momento importante en la vida diaria de los oscenses y sus visitantes. En la actualidad son tres los negocios que cada mañana preparan los churros de Huéscar, son característicos por su elaboración totalmente artesanal, utilizando el atacador para echarlos directamente en la sartén.

Ante la noticia de la escasez de alimentos que tiene Cáritas en Huéscar, Fernando Rodríguez, de la Cafetería Casa Perla, ha ideado una forma simpática y, a su vez, curiosa, y seguro que efectiva de recoger dichos alimentos de primera necesidad, para que sean distribuidos por las personas que los precisan y que están pasándolo peor en esta pandemia que nos asola.

Una petición por WhatsApp

La propuesta es muy sencilla, quien desee desayunar este fin de semana en su domicilio de Huéscar, solo tiene que hacer la petición por WhatsApp a través del número 661724060, indicar el número de personas que quieren desayunar y la dirección completa, recibirán un ok, y solo queda tener preparado, al menos, un kilo de alimentos no perecederos, y ponerse un 'comeycalla' para no mancharse.

La tradición churrera de Cafeteria La Perla está cerca de conseguir la etiqueta de centeneria. En 2026 se cumplirán 100 años desde que este negocio familiar abrió. Su primera ubicación fue en la Calle Alhóndiga, bajo el nombre de La Perla Café Obrero, donde se anunciaba la venta de chocolate, churros tortas, anís y cafetera de cobre funcionando con carbón. Los fundadores fueron Francisco Gallego y Virtudes Salmerón y hoy siguen en el negocio gracias a la cuarta generación.