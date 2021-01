El 70% del alumnado de este colegio de Granada no ha ido clase tras una noche de terremotos

La asistencia de escolares en los centros educativos de Atarfe se ha visto mermada tras una intensa noche de terremotos. Cerca del 70% de los alumnos del CEIP Atayala de este municipio no han ido a clase hoy, según explica el director del centro, Cecilio Martín. "Es normal, algunos incluso han pasado la noche en el coche", señala. En la etapa de Infantil han asistido incluso menos alumnos, señala el director, que también subraya que entre el profesorado no se ha producido ninguna ausencia.

Martín relata que a las once de la noche, después de los temblores más fuertes de la pasada noche, el alcalde de Atarfe, Pedro Martínez, y miembros de Protección Civil se personaron en las instalaciones del colegio para evaluar la situación. El director recuerda que tras el sismo del sábado sí se produjeron algunos desperfectos, entre los que destacan la caída de algunos azulejos y la aparición de grietas. El lunes hubo clase con normalidad y, tal y como recuerda el director, no hubo ausencias entre el alumnado ese día.

El centro cuenta con protocolos de evacuación y también desarrolla simulacros de actuación ante situaciones de emergencia, como puede ser un terremoto. También se enseña a los escolares cómo actuar en caso de terremoto.

En el IES Vega de Atarfe, su director, Antonio López, indica que también han faltado alumnos, sobre todo en las clases de los cursos superiores. "Muchos se han acostado tarde y algunos han dormido en el coche", apostilla sobre lo vivido la pasada noche en el municipio. En cuanto al centro, los daños más destacados se produjeron el pasado sábado, mientras que tras los sismos de la noche entre el martes y el miércoles destaca que se han caído algunos azulejos. Tras este enjambre de temblores, el centro presenta daños en pintura y revestimientos en los espacios de la planta baja y primer piso, señala López, que también destaca que el lunes pasado técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación "revisaron el centro" y descartaron que hubiera daños estructurales.

En Santa Fe sí se han suspendido las clases presenciales en el día de hoy, tal y como señaló el Ayuntamiento en su cuenta de redes sociales y ha confirmado la Delegación de Educación y Deporte en Granada, que asimismo destaca que en el resto de centros de la provincia se "asiste con normalidad".

"Por responsabilidad y seguridad para todos hasta que puedan llevarse a cabo las tareas de inspección técnica pertinentes que den la mayor de las garantías a toda la comunidad educativa", se indica en el comunicado del Ayuntamiento de Santa Fe.

En el caso del CEIP Atalaya se determinó que no era necesario recurrir a la suspensión de las clases presenciales ya que el centro no presenta desperfectos. Eso sí, el nerviosismo y la alarma entre la población propiciaron que hubiera familias que decidieran pasar la noche fuera de sus viviendas y, hoy, todavía con el susto en el cuerpo, han preferido no llevar a sus hijos al colegio.