El curso comienza con dos jornadas de paro educativo en varios colegios de la Costa de Granada

Las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de los colegios de Almuñécar y La Herradura Las Gaviotas, La Noria, Virgen de la Antigua, Arcos de Torrecuevas y San Miguel han tomado la decisión de convocar una huelga hoy y mañana en sus centros. En un comunicado, indican que también "apoyan la convocatoria de huelga" las asociaciones de los institutos Al Ándalus, Puerta del Mar y Villanueva del Mar.

"El motivo de esta convocatoria de huelga es el sentimiento generalizado, referente al gobierno Autonómico de Andalucía y a su Consejería de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de dejadez e inseguridad creada ante la apertura del curso 2020-2021 en la situación actual de pandemia que sufrimos", señala el comunicado.

"Entendemos que la inacción del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su Consejería frente a la dotación a los centros de recursos necesarios para una apertura segura tal y como dice el decálogo y las diferentes instrucciones publicadas es una realidad para la apertura del curso 2020-2021, por lo que los padres no consideramos que los centros sean entornos seguros en este momento (reiterando lo que dice el decálogo y las diferentes instrucciones publicadas por la Junta de Andalucía), y haciendo responsable a la Junta de Andalucía y la consejería de las consecuencias que esto pueda acarrear sobre el profesorado, nuestros hijos y la ciudadanía en general", exponen las familias.

"Según la tipología del colegio y sus características, los distintos puntos expuestos afectan en mayor o menor grado a cada centro, pero lo suficiente para justificar la convocatoria de huelga. No se han previsto las medidas adecuadas ni los recursos necesarios, las dotaciones a los centros son meramente anecdóticas ante sus verdaderas necesidades para hacer un entorno seguro". También añaden que "no hay bajadas de ratio, lo cual supone que los niños se encuentran en espacios que no cumplen con el volumen y superficie necesario para garantizar las distancias interpersonales de metro y medio, las contrataciones anunciadas son más que insuficientes para cubrir las necesidades de todos los centros de Andalucía, cada uno según sus circunstancias y características físicas".

Por otro lado denuncian que "no se ha dispuesto de profesorado suficiente para poder desdoblar clases y reducir ratios, sobre todo en Infantil, donde para controlar el distanciamiento entre alumnos, o hacer grupos familiares de forma adecuada es necesario hacer grupos más pequeños".

Indican que "la única forma de empezar el curso con los riesgos calculados y no provocando ni solo contagio en su inicio, es practicando las pruebas a los alumnos, lo que determinaría, entre 3 otras cosas niños asintomáticos, por tanto la negativa a practicar las pruebas supone un riesgo para los niños y los propios docentes.

"No se ha dispuesto de material suficiente para solucionar la brecha digital, lo cual supone un gran problema ante posibles casos Covid y confinamientos, tanto en los materiales necesarios como en el personal docente necesario que se ocupe de esos niños y su formación", añaden a sus quejas.

Asimismo, critican que "los comedores tampoco cumplen, en tanto que el espacio no permite mantener distancia de seguridad, ni mantener los grupos familiares formados en las aulas, con lo cual se rompería por completo dicha dinámica de grupos burbuja".

"Esperamos que el gobierno autonómico, la consejería y el propio gobierno de España sepan reaccionar a tiempo y poner solución a tan grave problema; esperamos de igual modo la colaboración y comprensión de los padres, entendemos que es una situación difícil y complicada. Del mismo modo respetamos la decisión personal de cada familia a secundar la huelga o no, eso es parte de la libertad y del ejercicio democrático. La educación es un derecho fundamental de los niños, su seguridad y salud también, y en este caso no se ha sabido conciliar dichos derechos fundamentales".