Más de 25.000 demandantes de empleo de Granada podrán presentarse a las pruebas para obtener certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha convocado las pruebas de evaluación de las competencias clave necesarias para poder acceder a la formación conducente a los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3. En Granada hay más de 25.000 demandantes de empleo que no pueden acceder a esta formación porque no cuentan con la titulación requerida.

Así lo ha anunciado hoy el delegado territorial de Empleo en Granada, José Javier Martín Cañizares, que tras las últimas ofertas realizadas en la provincia de Granada de acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) "hemos detectado que hay un colectivo importante de personas que están interesados en realizar esta formación y acreditar oficialmente sus conocimientos pero que no pueden acceder a ella porque, o bien dejaron los estudios muy pronto, o en su momento sólo obtuvieron el graduado escolar", titulación académica que a día de hoy no se convalida con la ESO.

Martín Cañizares ha indicado que "este hecho hace que muchas personas que han estado trabajando durante muchos años aprendiendo un oficio quieran obtener una acreditación oficial ­-que no académica-, de sus conocimientos y no puedan hacerlo porque no tienen la titulación mínima para poder acceder a ella".

En estas circunstancias se encuentran un total de 25.015 granadinos inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, cuyo nivel de estudios reglado no llega a la Educación Secundaria Obligatoria. El 56% de este colectivo son mujeres, más de la mitad de ellas no completaron los estudios primarios (al igual que en el caso de los hombres), siendo dicha circunstancia más frecuente a partir de los 50 años en ambos géneros. Por ello, la Consejería de Empleo ha convocado las pruebas de evaluación de competencias clave cuya superación "acabaría con el impedimento con el que se encuentran estos granadinos que necesitan reciclarse profesionalmente para reincorporarse al mercado laboral o mejorar profesionalmente", ha añadido Martín Cañizares.

Por ello, la Delegación Territorial de Empleo ha iniciado una campaña de difusión a través de sus servicios de orientación y pone a disposición de los granadinos su Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), sita en el Edificio Administrativo Almanjáyar, para resolver cuantas dudas tengan los interesados.

En las pruebas podrán participar todas aquellas personas que tengan cumplidos los 16 años el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes, que expira este próximo viernes 17 de febrero. El modelo de solicitud está a disposición de cualquier ciudadano en la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada o en los siguientes enlaces:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/24823.html

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/quiero-formarme/paginas/competencia-claves.html

Las solicitudes podrán presentarse o bien a través del registro electrónico único de la Junta de Andalucía o en la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo.

Los exámenes se celebrarán el sábado 20 de mayo por la mañana en los siguientes centros: IES Politécnico Hermenegildo Lanz e IES Zaidín Vergeles (Granada capital), IES Virgen de la Caridad (Loja), IES La Zafra (Motril) e IES José de Mora (Baza).

La evaluación constará de dos partes: competencia matemática (nivel 2 y 3) en cuestiones y/o problemas relacionados con la vida cotidiana en torno a la aritmética y el álgebra, geometría, funciones y estadísticas; y competencia de comunicación en lengua castellana (nivel 2 y 3), en torno a la compresión de textos, conocimientos de la lengua castellana y redacción de textos. Sólo para aquellas personas interesadas en cursar acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad que tengan un módulo de lengua extranjera (inglés), habrá una tercera prueba sobre dicha materia.

Certificados que exigen la ESO

Según ha indicado el delegado, la superación de las mismas permitirá a los interesados cursar formación y obtener el correspondiente certificado de profesionalidad en especialidades de nivel 2 como 'Atención sociosanitaria a personas dependientes con Alzheimer u otras demencias en instituciones sociales', 'Actividades administrativas en la relación con el cliente', 'Horticultura y Floricultura', 'Ofimática', 'Atención sociosanitaria a personas en el domicilio', 'Montaje de muebles y elementos de carpintería', 'Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión' y 'Gestión de archivos', entre otras.

Entre las de nivel 3 se encuentran algunas como 'Programación web en el entorno servidor', 'Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil', 'Promoción turística', o 'Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios'.