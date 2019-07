El Centro de Inmigrantes de Motril está "infestado" de pulgas

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado el mal estado del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Motril y solicita al Ministerio del Interior su cierre al encontrarse infestado por una plaga de pulgas.

Ante esta situación de “peligro” para la salud de los policías y de los inmigrantes que son trasladados a estas instalaciones, el secretario del SUP en Granada, César Calín, ha señalado que se ha pedido por escrito a la Dirección General de la Policía el cierre de las instalaciones actuales del CETI y piden que se construya uno nuevo, tal y como estaba previsto realizar el pasado año.

Calín ha recordado que desde el Sindicato llevan “mucho tiempo” pidiendo el cierre definitivo del centro por no cumplir con las medidas necesarias de seguridad e higiene establecidas legalmente.

Ya en 2018 el Defensor del Pueblo Andaluz, pidió el cierre de este centro , tras realizar una visita sorpresa , al considerar que las instalaciones policiales a donde se conducían a los migrantes que llegaban a la costa en patera eran “insalubres e inadecuadas”.

El secretario del SUP ha insistido en la importancia de que las instalaciones reúnan y ofrezcan unas condiciones óptimas de seguridad tanto para los migrantes que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo para mejorar sus condiciones de vida, como para los propios agentes que prestan sus servicios en el centro.

Por lo que, ha añadido que el centro debería permanecer cerrado hasta que “no se fumigue y desinfecte” y deje de ser “insalubre”.

El secretario del SUP en Granada ha dicho que antes de la llegada de la última patera, el sábado pasado, la comisaría provincial tenía conocimiento de la plaga de insectos, posiblemente pulgas, que afectaba al CETI, por lo que pide a la Comisión de Seguridad y Salud de la Policía Nacional que valore las condiciones de trabajo actuales de los agentes que están destinados en la dársena portuaria.

Además, Calín ha pedido que se tomen las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a repetirse y que el centro permanezca cerrado hasta que el problema sea solucionado.

Esta no es la primera vez que el SUP solicita el cierre de este centro por no cumplir las medidas mínimas de seguridad.