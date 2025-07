Detenidas dos personas por una pelea de madrugada en Loja

La Guardia Civil ha detenido a dos personas a raíz de una pelea ocurrida en la madrugada del sábado al domingo en Loja, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este periódico.

Las mismas fuentes han indicado que el servicio de Emergencias 112 recibió el primer aviso sobre las 2:00 horas alertando sobre la pelea de varias personas, lo que ha obligado a movilizar a efectivos sanitarios y de la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos, con la consecuente detención.

La pelea, ocurrida en pleno centro, ha atraído la atención de varios vecinos, que lo han grabado con su teléfono móvil. El suceso, rápidamente, se ha difundido por todo el municipio, incluyendo al alcalde de la localidad, Joaquín Camacho, quien se ha pronunciado sobre estos hechos, que ha calificado de "acto delictivo y de inseguridad" en el municipio del Poniente.

En un mensaje en sus redes sociales, el edil ha afirmado que "Loja no aguanta más esta situación. Necesitamos un cambio real en la situación porque este ‘buenismo’, donde todo lo aceptamos, nos matará como sociedad".

Camacho ha asegurado que la pelea no ha tenido lugar "en una zona u otra", sino que ha ocurrido en un "una ciudad de personas trabajadoras, humildes y con ganas de prosperar, no quiere ni puede aceptar como ‘normal’ lo que no lo es".

Finalmente, el regidor ha pedido más seguridad en el municipio, más "contundencia contra los delincuentes" y leyes más duras contra "esta gentuza sean de la etnia que sean".