Detenido el alcalde de Benamaurel por estafa tras denunciar una suplantación de identidad

El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa (PSOE), fue detenido el pasado jueves en dependencias policiales de Baza cuando acudió a renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI), después de que saltara una reclamación judicial activa dictada por un juzgado de Elda (Alicante) en el marco de una causa por presunta estafa.

El primer edil de este municipio del norte de la provincia de Granada, de unos 1.700 habitantes, fue trasladado a los juzgados de Baza, donde declaró por videoconferencia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Elda. Tras prestar declaración, quedó en libertad sin fianza.

Según ha explicado el propio alcalde en una nota de prensa, la reclamación judicial responde a una citación que no llegó a recibir para declarar como investigado en una causa relacionada con una empresa vinculada a él que lleva años sin actividad.

Suplantación de datos

Torregrosa ha asegurado que también se considera perjudicado por el uso irregular de sus datos personales y de una sociedad en la que figuraba como administrador único y que permanece inactiva desde 2009.

Según ha detallado, los hechos comenzaron en marzo de 2024, cuando empezó a recibir llamadas de personas de distintos puntos de España que afirmaban haber sido estafadas utilizando el nombre de una empresa vinculada a él. Se trataba de Contenedor Subterráneo SL, una sociedad dedicada al ámbito de la publicidad y el diseño creada años atrás para su actividad profesional y que dejó de operar hace más de una década.

De acuerdo con el alcalde, los presuntos estafadores aprovecharon que la empresa no estaba disuelta formalmente para utilizar su denominación en una página web desde la que ofrecían la venta de contenedores marítimos reciclados para distintos usos.

Tras detectar esta situación, el 9 de mayo de 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil alertando de que personas desconocidas podrían estar utilizando tanto el nombre de la empresa como su condición de administrador para cometer estafas.

Denuncias y citaciones en distintos juzgados

Pese a ello, en los meses posteriores ha recibido distintas citaciones judiciales en procedimientos abiertos en diferentes puntos del país, entre ellos Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Vera (Almería) y la citación procedente de Elda.

Las denuncias se dirigen contra la sociedad y contra él como administrador único por presuntas estafas relacionadas con la venta de contenedores marítimos que supuestamente se ofrecían a través de internet por cantidades que rondaban entre 1.500 y 2.000 euros.

El alcalde ha indicado además que en unas diligencias previas tramitadas en el juzgado de Vera habría quedado identificado el nombre de la presunta responsable de la trama, que también habría suplantado la identidad de otras personas utilizando sus números de cuenta, aunque no habría sido detenida.

“Espero que la justicia esclarezca lo ocurrido”

Torregrosa ha asegurado que afronta la situación “con tranquilidad” y con la voluntad de colaborar con la justicia para aclarar lo ocurrido “en el menor plazo posible”.

El regidor ha lamentado además que el uso indebido de sus datos y del nombre de una empresa vinculada a él haya podido perjudicar a personas de distintos puntos del país.

“Creo en la justicia y espero que pronto esclarezca estos hechos tan desagradables”, ha señalado, al tiempo que ha reconocido que la situación se ha convertido en “un quebradero de cabeza” por el goteo de denuncias recibidas y por el impacto que pueda tener en su honorabilidad.