Dos menores detenidos por una supuesta agresión sexual a una joven en plenas fiestas de Pulianas

La Guardia Civil ha arrestado a dos menores por cometer supuestamente una agresión sexual a una chica la pasada madrugada en las Fiestas de Pulianas, según ha confirmado el Instituto Armado en la tarde del sábado. El suceso provocó un revuelo importante ya que tuvo lugar durante la verbena y había dos millares de personas en la plaza de España de la localidad. La rápida actuación de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como de las trabajadoras en el punto violeta instalado para auxiliar a la mujer, contribuyó a rebajar los momentos de tensión por el tumulto que provocó entre los dos grupos de amigos el suceso.

Los hechos, según cuenta el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, se produjeron sobre las 4:30 horas de la mañana, cuando se celebraba la verbena con una orquesta en frente al nuevo Ayuntamiento. En ese momento, calcula, había "unas 2.000 personas" disfrutando de la noche hasta que la paz se vio perturbada por un altercado. Al parecer, uno de los dos detenidos habría presuntamente tocado las partes íntimas de la joven agredida sin su consentimiento, lo que según testigos presenciales, generó una reacción defensiva de la chica "tirándole la bebida a la cara".

Durante unos segundos de confusión se enfrentaron los dos grupos de "unas ocho o diez personas" en total, indica el regidor a este diario. De un lado los amigos de la agredida para defenderla y de otro el de los presuntos agresores. Según Carranza, la víctima de la supuesta agresión no era del pueblo, mientras que de la otra cuadrilla algunos sí lo eran. La Policía Local llegó rápido para sofocar el altercado y llevó a la chica al Punto Violeta, situado a escasos metros del lugar del incidente.

La chica recibió el asesoramiento de las cuatro trabajadoras del punto, que la protegieron junto a los agentes también de la Benemérita, a los que les indicó quiénes eran los supuestos autores de la agresión. "A los diez minutos se resolvió todo", destacó Carranza, quien comentó que "es la primera que pasa en las Fiestas y que se tiene que acudir al Punto Violeta". "Ojalá sea la última", deseó. Precisamente ese mismo día, el alcalde de Pulianas y la concejala de Igualdad, Ana Ovalle, visitaron el espacio con el que "reforzamos nuestro compromiso con unas fiestas en las que la seguridad y el respeto sean protagonistas", publicó en redes el Consistorio.

Una vez identificados los presuntos agresores, la Guardia Civil los detuvo, según la información que maneja el Ayuntamiento de Pulianas. Asimismo, la fuerte presencia de fuerzas de seguridad impidió que los incidentes entre los dos grupos fueran a más. Eso sí, la actuación de la orquesta se dio por finalizada antes de tiempo.