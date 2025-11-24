Un matrimonio muere en un accidente grave entre un camión y un turismo en la A-308 a la altura de Darro

Trágico suceso ocurrido este lunes en las carreteras de Granada. Dos personas, un hombre y una mujer de entre 70 y 75 años de edad, han fallecido tras el choque entre un turismo un camión de gran tonelaje ocurrido en la carretera autonómica A-308 a la altura de la localidad de Darro. La colisión en la que ha fallecido el matrimonio se ha producido a la altura del kilómetro 30 de la mencionada vía en sentido Iznalloz, sobre las 12:30 horas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, han sido varias las llamadas de testigos que informaban de los hechos y alertaban de que había dos personas atrapadas y que estas no respondían. De inmediato, se han movilizado hasta la zona efectivos sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos del Servicio Provincial desde el cuartel de Guadix. Se ha llegado a movilizar incluso un helicóptero medicalizado del 061.

Imagen del camión involucrado en el choque / Bomberos Diputación Granada

Las mismas fuentes han precisado que, según la información facilitada por los Bomberos, en el choque han fallecido estas dos personas. Han sido precisamente los Bomberos quienes han confirmado la identidad y la edad de los fallecidos después de excarcelar los cuerpos.

Fuentes del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Granada han detallado que se ha tratado de un choque frontal del turismo contra el camión, en el que además se ha visto implicado por alcance un segundo coche que circulaba por detrás.