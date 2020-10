La escuela para hijos de temporeros de Montejícar (Granada), en el aire

Santiago Moreno Muñoz, director del CEIP San Andrés de Montejícar, lo ve claro. "El problema es es número de alumnos". Cada campaña de la aceituna el Ayuntamiento de la localidad pone en marcha la escuela temporera, un servicio extraescolar pensado para las familias de trabajadores del campo que no tienen con quien dejar a sus hijos en los meses de recogida. "El año pasado tuvimos entre 30 y 35 alumnos, de tres años hasta sexto de Primaria... y ahora esos niños no se pueden mezclar".

La puesta en marcha de los protocolos de prevención del coronavirus implican la creación de los denominados grupos de convivencia estable. Los alumnos de las distintas clases no pueden mezclarse, con el fin de evitar que un posible caso de Covid se transmita y genere un foco. Pero, ¿qué hacer con programas como esta escuela par hijos de temporeros? En los años en los que ha estado en marcha, las instalaciones escolares se ha abierto antes de que comenzaran las clases para que las familias pudieran dejar a los menores e irse a trabajar, se les ha ofrecido comedor y se les ha atendido durante la tarde hasta que los padres han podido hacerse cargo de los niños. Este servicio se prolonga durante los meses que dura la campaña, sábados, domingos y festivos incluidos. Ahora, está en el aire por la dificultad de mantener los grupos de convivencia.

"El año pasado teníamos dos monitoras", explica el director, que calcula que este curso, de ponerse en marcha, serían necesarias entre cinco y siete personas para atender a los menores. El número de inscritos en la escuela para hijos de temporeros varía en función del desarrollo de la campaña. Los meses más fuertes son los de diciembre y enero, pero la asistencia varía en función de la recogida o de aspectos como el tiempo. "Es jugársela", zanja el director sobre la posibilidad de mantener esta iniciativa este año y no aumentar los recursos.

En el mismo tono se expresa el alcalde de Montejícar, Javier Jiménez Árbol, que destaca que su municipio -que cuenta con unos 2.100 habitantes y vive fundamentalmente del olivar- es el único de su entorno que ofrece este servicio a las familias de los temporeros. Jiménez Árbol asegura que "estamos estudiándolo", pero "todo son complicaciones". Un "problemón" unido a la falta de recursos humanos necesarios par mantener los grupos de convivencia estable es la falta de comedor. El CEIP San Andrés es uno de los 17 colegios de Granada que no tienen este servicio desde el inicio del curso tras la quiebra de las empresas adjudicatarias del servicio y en los que se prevé que la solución tarde más en llegar.

"No tenemos comedor escolar, y el problema es más grave", indica el regidor, que recalca que "no tenemos ni instalaciones ni personal suficiente" para desarrollar un año más el servicio para los temporeros. "No tiene lógica que los separemos por grupos" a los escolares "y luego se junten", añade sobre lo que supondría abrir la escuela para los hijos de temporeros sin los medios suficientes.

Sobre la decisión, Jiménez Árbol indica que "tiene que primar la seguridad de los niños" y para ello se deben seguir las mismas instrucciones que recogen los protocolos del CEIP San Andrés y del IES Montejícar. "El Ayuntamiento no tiene ni medios ni personal para mantener los grupos burbuja" durante el tiempo que dure la campaña.

El grupo municipal de Izquierda Unida en Montejícar indicó en una nota de prensa que ha elevado a pleno el debate "sobre la suspensión, durante este curso, de la escuela de temporeros que pone en marcha la localidad desde hace décadas". "Aunque la pandemia exige normas estrictas, debemos reforzar los protocolos sanitarios para que las familias trabajadores sigan con este servicio imprescindible para la educación de los niños y niñas del pueblo". Desde el Ayuntamiento, el alcalde indica que "no sabemos" si se pondrá en marcha.