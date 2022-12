Las exportaciones de subtropicales de Granada hacia el mercado europeo disminuyen un 31%

Las exportaciones de subtropicales de la provincia de Granada, centradas especialmente en el aguacate, mango y chirimoya, hacia países de la Unión Europea, han disminuido en los dos primeros meses de la campaña agrícola 2022-2023, algo más de un 31 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos recopilados por Granada Hoy de septiembre y octubre, correspondientes a las estadísticas mensuales que realiza el Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior (Soivre), organismo dependiente del Ministerio de Economía, se ha experimentado un descenso de 890,56 toneladas en las exportaciones de subtropicales al pasar de las algo más de 3.757 toneladas en el inicio de la campaña pasada a las 2.867 de la actual.

Una disminución generalizada que refleja el tiempo adverso experimentado en los últimos meses en el campo granadino donde la tónica general ha sido las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, así como los bajos precios.

Por productos, el aguacate ha sido el más castigado en los primeros meses de campaña con unas exportaciones de algo más de 604 toneladas frente a las 1080 de la anterior, un 44% menos, siendo la variedad Hass (427 t) como su principal referencia. Le sigue el chirimoyo, con una bajada del 34% y una diferencia de 310 toneladas.

Sin embargo, el mango cae tan solo un 6% con respecto a la pasada campaña, aunque no consigue alcanzar el tamaño óptimo y, por tanto, el precio deseado por los agricultores. Según señalan fuentes del sector las altas temperaturas alcanzadas durante los meses estivales, han jugado una mala pasada a esta fruta tropical que ha madurado antes de tiempo, a lo que se suma la falta de precipitaciones que no han favorecido a su crecimiento. A mediados de octubre el precio del mango aumentó algunos puntos al escasear el producto en los principales lineales de los mercados, aunque no fue suficiente para conseguir unos precios mayores.

Las exportaciones de subtropicales en esta campaña agrícola, que va desde septiembre del 2022 a julio de 2023, se están dando a la mayoría de los países que componen la Unión Europea, entre los que destacan Francia, Alemania, y los Países Bajos.

En lo que va de campaña, en el que se han exportado a la Unión Europea más de 14.567 toneladas de productos hortofrutícolas, el principal país receptor ha sido Alemania, con algo más de 3.600 toneladas.

Aunque no solo los subtropicales han experimentado un descenso en lo que va de campaña. El tomate, en sus variedades cereza, ensalada y ensalada rama, también nota un decrecimiento del 30,5% de las exportaciones, siendo lo más exportado hasta el momento el tomate cereza con algo más de 3.492 toneladas.

En el lado contrario de la balanza se encuentran productos como el ajo morado, boniatos, cebollas grano, judías planas y redondas, limones, pimientos california rojo y verde o el italiano que, sin arrojar cifras alarmantes, consiguen aumentar sus exportaciones.

El pepino holandés ha experimentado hasta la fecha un descenso del 18% en las exportaciones, aunque según apuntas fuentes del sector, se espera un cambio en la tendencia debido a que esta temporada los países del norte no están produciéndolo bajo invernadero por la crisis energética, además esto está propiciando a que se alcancen unos precios "aceptables" en la campaña.