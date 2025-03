La familia de un vecino de Granada al que se le dio por muerto en 1994 descubre que estaba vivo y falleció en la dana de Valencia

Hace algo más de 40 años Miguel, un vecino natural de Dúrcal, desapareció de sus casa sin dar señales de vida en agosto de 1984, y trás más de una década sin saber nada de su paradero ni registrar ningún movimiento en la administración, en 1994 se le declaró oficialmente como fallecido. Sin embargo, la realidad supera muchas veces la ficción y su familia se enteró hace unos meses que el granadino fue uno de los 227 muertos registrados durante la dana de Valencia. Un asombroso caso que se ha conocido en el programa televisivo de Ana Rosa Quintana, donde una de las hijas ha contado como conocieron la historia de su padre.

Tras los acontecimientos sufridos en Valencia a causa de la dana, una de las hijas recibe una llamada para informarle de que el cuerpo de su padre había aparecido tras ser sorprendido por la gota fría en un campo de naranjos de Quart de Poblet (Valencia). La juez instructora del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, encargado de reunir la información y ponerse en contacto con los familiares de las vícitmas, se puso en contacto con la familia para dar informar de la mala noticia, cuando se destapó todo.

"Nosotros nos pensabamos quue había sido una equivocación. La última vez que se fue, pues ya no volvió más. Claro es que como desde esa fecha no se supo nada de él...", explicaba una de las hijas en El programa de Ana Rosa que recordaba que un juez declaró el fallecimiento el día 1 de agosto del 94; sin embargo, "siempre quedaba ese gusanillo de decir... ¿Estará vivo?".

"El último movimiento bancario eral del ochenta y poco.... Anteriormente, que si no lo habían encontrado, no había ido al médico... Es que no tiene ni historia clínica. No solicitó la pensión de jubilación. Incluso, el DNI que se dejó en casa, es de esos antiguos...", recalcaba la hija en el programa televisivo.

La llamada supuso un "pequeño alivio" por saber que por fín lo habían encontrado. "De la otra forma, dices sí, en papel está muerto pero quien te dice que no aparezca un día por la puerta. Muerto, pero lo hemos encontrado", relataba.