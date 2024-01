Las familias del hombre fallecido en Atarfe y el detenido protagonizaron un tiroteo anterior

La familia del joven de 23 años que permanece desde este martes detenido tras disparar mortalmente en la cabeza a otro hombre en Atarfe, en el Área metropolitana de Granada, denunció a la familia de la víctima por un tiroteo anterior que se saldó sin heridos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, la víctima y el detenido pertenecen a dos familias de Atarfe con enfrentamientos anteriores y que se han cruzado acusaciones y denuncias desde hace meses.

Entre esas denuncias, la familia del detenido denunció a la de la víctima y la responsabilizó de un tiroteo contra el joven que se saldó sin heridos, un suceso del que no encontraron evidencias, según han confirmado desde la Guardia Civil.

El último episodio de este enfrentamiento tuvo lugar el pasado martes cuando, sobre las 13:15 horas, el detenido disparó al menos una vez en la cabeza a su víctima, un hombre de 32 años que fue trasladado al centro de salud de Atarfe, aunque los facultativos no pudieran hacer nada por salvarle la vida.

El presunto autor material del disparo se personó poco después ante la Guardia Civil y entregó el arma usada en el homicidio. Las mismas fuentes han explicado que el joven continuará en dependencias policiales y no pasará a disposición judicial hasta este viernes.

Además, los investigadores han confirmado que el autor de los disparos es el hermano de un hombre que desapareció en el municipio el pasado verano. Sin embargo, no está confirmado que el móvil del crimen guarde relación con esta circunstancia.

La familia del detenido por los hechos denunció la desaparición del hermano del arrestado, lo que motivó una búsqueda centrada especialmente en las inmediaciones del Pantano de Cubillas que no ofreció ningún resultado. Los familiares aseguraron entonces que el desaparecido no se había marchado de Atarfe por voluntad propia y vinculó su ausencia a un posible ajuste de cuentas, aunque fuentes de la Guardia Civil han apuntado que nada se ha vuelto a saber del joven. También han insistido en que de momento se desconocen las motivaciones del homicidio, por lo que no se pueden vincular los dos hechos.

La Guardia Civil mantiene desde el martes un refuerzo en las tareas de vigilancia con Unidades de Seguridad Ciudadana en Atarfe, donde no se han registrado nuevos incidentes.