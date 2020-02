Las familias del municipio granadino de Gójar recogen casi 1.500 firmas para pedir la ampliación del colegio

Las familias de los alumnos del Virgen de la Paz de la localidad granadina de Gójar han entregado 1.490 firmas para reclamar a Educación la ampliación y reforma del centro educativo. Se declaran "cansados del trato que se nos da". Además de exigir esta inversión, reclaman que se mantengan las enseñanzas de primero y segundo de Secundaria. El de Gójar es uno de los 52 Semi D en los que se previó la eliminación de estos dos cursos por parte de Educación, medida que tuvo como respuesta una notable negativa, sobre todo por parte de los colegios rurales.

"Nuestro colegio ha ido perdiendo, progresivamente, durante estos años, espacios mínimos obligatorios según la legislación vigente (RD 132/2010). Actualmente nuestros hijos e hijas deben salir del colegio a un edificio anexo para dar algunas clases, edificio que no tiene las condiciones necesarias, ya que es un edificio municipal de uso común, que no está destinado a la educación, y al que puede entrar cualquier persona", explican las familias en un comunicado en el que explican su situación.

"Otro espacio del centro está dividido en dos por mamparas para poder tener más clases (con las consiguientes molestias de una clase a la otra), y faltan muchas aulas mínimas, tanto de refuerzo-apoyo, como biblioteca, laboratorio de ciencias, gimnasio, etc.", añaden.

"Actualmente no cabe un solo grupo más en nuestro colegio, todos los espacios disponibles se están usando como aulas, y los que quedan son despachos pequeños que se usan como aulas de refuerzo-apoyo", insisten las familias en el comunicado, en el que añaden que "se da la circunstancia de que nuestro centro es el Semi D más grande de Granada". Además de Infantil y Primaria también se imparte el primer ciclo de ESO.

Las familias señalan además que Educación se comprometió en el curso 2018/2019 "a realizar las obras de ampliación y mejora de nuestro colegio" e indican que "incluso estableció" un presupuesto para la obra, 2,7 millones de euros destinados por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para esa actuación "pero, a día de hoy, no se ha movido nada".

"Seguimos en una nebulosa en la que no sabemos qué pasará, aunque se reconoce el problema por parte de Delegación, y dicen tener intención de solucionarlo, la realidad es que la actuación en nuestro colegio no ha salido en los presupuestos de Andalucía, ni ha sido publicitada por la administración provincial.

Sobre la posible creación de un CEIPSO en Gójar -centro en el que se cursaría desde Infantil hasta cuarto de ESO- las familias indican que el centro "se pronunció positivamente, mediante nuestro Consejo Escolar, pero hay muchas dudas respecto a como serán los CEIPSO (su desarrollo normativo), de si ese nuevo centro podría estar en un plazo adecuado (ya no cabemos en el colegio), o si se hará realmente, ya que hay informaciones contradictorias de la propia administración".

"Sea como sea, lo que es seguro es que nuestra localidad lleva 30 años perdiendo calidad en sus servicios educativos, y siendo ninguneados por la Delegación. Que todo el mundo ve las urgentes necesidades existentes, pero que no se resuelven, y que aunque Gójar no es un pueblo despoblado, muy al contrario, pero si se le quitan los servicios básicos (educación, sanidad, etc.) puede llegar a formar parte de la “Granada vaciada”, porque ¿quién quiere vivir en un pueblo sin colegio?