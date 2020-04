Más de 500 fotos de vecinos en el altar: así celebra Alhama de Granada su Viernes de Dolores

El ingenio de un párroco de Alhama de Granada ha permitido a sus vecinos celebrar a la patrona, la Virgen de las Angustias, que no ha podido procesionar pero ha lucido en el altar junto a las imágenes de más de medio millar de fieles enviadas por redes sociales y por guasap al sacerdote. Como cada Viernes de Dolores, Alhama de Granada celebró a su patrona, aunque lo hizo con un ceremonial renovado y adaptado al actual estado de alarma, alejado de flores, procesiones y grandes aglomeraciones de fieles.

El sacerdote de la Iglesia del Carmen, Víctor Manuel Valero, aprovechó el poder de las redes sociales y los grupos por los móviles para acercar a los vecinos a su patrona sin romper el confinamiento y les pidió imágenes personales con las que adornar el altar. Así, junto a la imagen de la patrona de Alhama lucen ahora más de 550 fotografías de sus vecinos, algunas enviadas desde el otro lado del Atlántico y desde rincones dispares de todo el país. "En vez de estar físicamente ahí, con la patrona, y procesionar, les pedí que me mandaran fotos para que pudieran estar todos presentes y la gente ha respondido de manera maravillosa", explicó el párroco de esta iglesia.

A Valero le dio tiempo a imprimir 550 fotografías, unas en color y otras en blanco y negro, de familias, de parejas, de vecinos solos y hasta de grandes grupos de amigos, y en cuanto abra de nuevo la imprenta seguirá sumando rostros a este particular ramillete. "La mejor ofrenda no eran las flores, que este año no se pueden poner, las mejores flores fueron ellos que estaban junto a la Virgen", señaló el párroco.

A este adaptado altar para festejar a la patrona, el sacerdote sumó la misa en directo desde Facebook, "aunque nunca había hecho algo así”, lo que permitió que la gente siguiera la eucaristía sin importar la ubicación. La respuesta a esta iniciativa positiva le llegó con decenas de mensajes, con muchos fieles agradecidos que se han sentido cerca de su pueblo y de su patrona incluso confinados a miles de kilómetros de distancia.

"O busco que la gente esté más unida y se sienta más pueblo, y sembrar un poco de esperanza ante tanta muerte", resume este párroco que reunió en Facebook a mayores y jóvenes y que seguirá ofreciendo ahora sus misas y los oficios de la suspendida Semana Santa por esta red social. Las redes permitieron a los vecinos de Alhama celebrar a su patrona, pero desde casa.

No es la primera iniciativa bonita que llega desde Alhama en esta época de cuarentena, confinamiento y crisis sanitaria. Hace días llamaba la atención la propuesta de la asociación Marchando por Alhama, que ha logrado crear un ejército de la costura para coser trajes EPIs de seguridad para hospitales y residencias que los necesitan. Al voluntarista de vecinas del municipio se une la colaboración de Protección Civil y de las monjas clarisas del pueblo en un trabajo participativo que está sumando su granito de arena.