Un hombre mata a su cuñado y después se suicida en Arenas del Rey

Un hombre de 63 años de edad ha fallecido en la madrugada de este martes en la localidad de Arenas del Rey, en la comarca de Alhama de Granada, a consecuencia de la herida causada por un disparo de escopeta. Según las primeras informaciones, fue su cuñado, otro hombre de 60 años, el que ejecutó los disparos. La esposa del fallecido y hermana del presunto autor, también de 63 años, resultó herida por arma de fuego. Posteriormente, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida del autor de los disparos en una zona distinta a donde se produjeron los hechos.

Al parecer, los hechos habrían ocurrido en la calle Obispo Hurtado de la localidad durante la pasada noche, en el transcurso de una riña familiar. Según han destacado fuentes de la investigación, el fallecido recibió un disparo de una escopeta de caza por parte de un hombre que sería el hermano de su mujer. Ademas, esta mujer resultó herida también por arma de fuego en el transcurso de los hechos.

El presunto autor del hecho es un hombre de 60 años, hermano de la mujer y cuñado de la víctima. Según ha informado la Guardia Civil de Granada, este hombre ha aparecido posteriormente muerto también por un disparo. El Instituto Armado baraja la posibilidad de que se trate de un suicido.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a este periódico, los hechos se produjeron sobre las 23:20 horas de este lunes. Varias llamadas al teléfono de emergencias pedían asistencia sanitaria a consecuencia de un herido por arma de fuego en un tiroteo. Los servicios sanitarios llegan a la zona, la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, escoltados por agentes de la Guardia Civil, que encuentran a un hombre y a una mujer heridas.

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de este hombre, mientras que trasladaron a la mujer, con pronostico reservado, a un hospital de Granada capital. Allí ha sido intervenida y aunque permanece en reanimación y con pronóstico reservado, fuentes sanitarias han asegurado que podría pasar a planta a lo largo de este martes.

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y encontró posteriormente el cuerpo sin vida del presunto autor, quien podría haberse suicidado tras los hechos utilizando el mismo arma.