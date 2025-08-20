Un incendio forestal en Benamaurel obliga al Infoca a duplicar medios aéreos y terrestres

El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el conocido como Plan Infoca, ha activado este miércoles a cuatro medios aéreos en apoyo a las brigadas de bomberos terrestres para combatir un incendio declarado en un paraje natural de la localidad de Benamaurel, en la comarca del Norte de Granada.

Según ha indicado el propio servicio a través de sus redes sociales oficiales, el fuego forestal se ha declarado sobre las 13:25 horas de este miércoles en un paraje conocido como Las Asperillas de este municipio de la comarca de Baza.

El incendio forestal declarado en Benamaurel / Bomberos de la Diputación de Granada

En un primer momento, se desplazaron hasta el lugar por aire un helicóptero súper puma y uno ligero y dos aviones de carga en tierra. La labor contó con el refuerzo por tierra de dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente, además dos brigadas de refuerzo contra incendios y de un vehículo autobomba. Sin embargo, el Infoca ha informado a las 17:47 horas que ha incrementado el operativo con un helicóptero pesado, dos semipesados, dos ligeros y un mando además de un avión de coordinación para hacer frente al fuego.

Un helicóptero sobrevuela las llamas / Bomberos de la Diputación de Granada

En total, actúan sobre el terreno nueve medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios, cinco técnicos de operacioes, un agente medioambiental, tres vehículos autobomba, un buldócer, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un Grupo Regional de Mando (GREMAF) y un Técnico de Extinción (TEX).