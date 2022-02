Piden una investigación en Sierra Nevada sobre el agua utilizada para generar nieve artificial en plena sequía

Comisiones Obreras ha denunciado que Cetursa está poniendo en peligro la sostenibilidad medioambiental de Sierra Nevada, y ha puesto como ejemplo que, mientras la Confederación Hidrográfica declara la sequía extraordinaria en la cuenca del Guadalquivir, los gestores de Cetursa abren 55 kilómetros de pista a través de la nieve producida por sus cañones, que suponen un gasto de cinco millones de litros de agua al día en plena producción, cerca de 10.000 kilovatios por hora que supone una emisión de cerca de las 5 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta situación está provocando que se sequen las balsas construidas por la empresa pública, con lo que el sindicato sospecha que se esté recurriendo al agua de la Laguna de la Yeguas y los ríos Dilar, Monachil o Maitena.

El cambio climático está provocando que las precipitaciones, y por tanto, la nieve, tengan una duración cada vez menor, a la vez que la cota de nieve aumenta. Por ello, CCOO solicita una investigación rigurosa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Espacio Natural de Sierra Nevada sobre la gestión del agua, pues podríamos estar ante un problema medioambiental grave con efecto también sobre la biodiversidad de Sierra Nevada y su entorno, los cultivos e incluso el consumo humano.

CCOO cree compatible un modelo desarrollo turístico y deportivo de Sierra Nevada sostenible, desde la concienciación de la situación climática, invirtiendo, no en más kilómetros de pistas de esquí con nieve que va a necesitar ser producida, si no en infraestructuras que respeten el medioambiente (balsas eficientes, recaptación del agua, innovación en la producción de nieve), a la vez que se deben modernizar los recursos materiales existentes, para garantizar el menor impacto medioambiental. Además, el sindicato pide dejar de construir y situar las soluciones habitacionales o de ocio no vinculadas al deporte en zonas urbanas, dada la cercanía entre la Estación y el área metropolitana de Granada, así como reducir de forma drástica a través del transporte público la afluencia de vehículos privados.

CCOO exige un análisis riguroso, puesto que ya son varias temporadas donde la media de zonas esquiables no llega al 50%, por lo que CCOO insta a mantener, modernizar e innovar sobre lo ya existente ya que a corto o medio plazo podemos tener recursos inservibles, como la pista creada para la Universiada, que actualmente y dada su orientación la innivación, es inútil y costosa. Por todo ello, CCOO considera que al objeto de hacer “dinero rápido”, la Junta de Andalucía está poniendo en peligro para el futuro los miles de puestos de trabajo que dependen de la Estación de Esquí, así como una reserva de la biosfera internacionalmente reconocida como es Sierra Nevada.