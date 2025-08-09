Un joven de 20 años muere tras recibir un disparo en la localidad granadina de Pinos Puente

Un joven de 20 años ha muerto a primera hora de la mañana de este sábado tras recibir un disparo en la localidad granadina de Pinos Puente. Según indicaron fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, la alerta llegó sobre las seis de la mañana, cuando se informó de que una persona herida había acudido al centro de salud de la población pinera. Debido a la gravedad de su estado, el herido fue evacuado al Hospital de Traumatología de Granada, donde entró crítico y finalmente falleció a causa de las heridas.

Fuentes de la Guardia Civil, asimismo, han indicado a Granada Hoy que el joven perdió la vida debido a la herida provocada por la bala y que la víctima falleció en el centro hospitalario, donde ingresó en estado crítico. El cadáver del varón fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal y Forense de la capital, en el PTS, donde se le practicó la autopsia. Al lugar se desplazaron familiares de la víctima.

Un Guardia Civil, frente a la casa en la que ocurrieron los disparos / Antonio L. Juárez / PicWild

Por el momento se desconocen los detalles del suceso, aunque la Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos para esclarecer el móvil del crimen. Se ha decretado el secreto en las actuaciones policiales. De momento, el Instituto Armado no ha confirmado la práctica de ninguna detención relacionada con el crimen.

Los hechos tuvieron lugar en la conocida zona de Santa Eugenia, situada en la parte alta de la población de Pinos Puente, próxima al cerro del Navero. Se trata de un barrio con importantes desniveles y calles estrechas de difícil acceso. En el lugar del crimen, la puerta de una de las viviendas está precintada por la Guardia Civil y en la pared situada justo delante de ella hay al menos cinco impactos de bala, alguno de un calibre grande, que han dejado su marca en el encalado en forma de agujero.

La situación en el lugar es tensa y la Guardia Civil realiza patrullas constantes en la zona para evitar que se puedan producir nuevos episodios ya que los primeros indicios apuntan a un enfrentamiento entre clanes familiares de la localidad pinera, por lo que se temen posibles represalias, de ahí a que el Instituto Armado haya decidido aumentar la vigilancia con un amplio dispositivo policial.