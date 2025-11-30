Dos jóvenes mueren en un accidente de tráfico en Huétor Santillán

Tragedia en Huétor Santillán. Dos jóvenes de 21 y 17 años han muerto esta tarde en un accidente de tráfico, según han informado desde el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía, al estrellarse contra el muro de una rotonda en la carretera de las canteras del municipio.

El siniestro se ha producido en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras, según explica el 112, que alude a testigos del suceso para elaborar el relato. Estos han alertado al 112 a las 13:40 horas de que un turismo había colisionado contra el muro de una rotonda y solicitaban asistencia sanitaria urgente para sus dos ocupantes, atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil de Trafico, de Bomberos de Granada y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos UVI móvil, así como la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán. Los dos ocupantes han resultado finalmente fallecidos, según han confirmado fuentes sanitarias.

Se trata, según ha explicado a Efe el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, de dos chicos "muy conocidos e integrados" en este municipio de menos de 2.000 habitantes que ya sufrió en 2007 la pérdida de otros tres jóvenes, uno de ellos también menor de edad, por un accidente ocurrido en el mismo punto de la carretera, por lo que ha reclamado una solución urgente.

Según ha dicho, volvían de jugar al fútbol con otros amigos y compañeros de su peña de los domingos. El mayor, que conducía el coche, estaba además muy involucrado en las actividades teatrales y culturales del municipio, explica. El Ayuntamiento de este municipio, que está "conmocionado", ha decretado tres días de luto oficial desde las 16:30 horas de esta tarde.