La finca en la que Federico García Lorca pasó sus últimas horas se convertirá en un centro de interpretación de memoria histórica

La Junta de Andalucía ha aprobado este martes la cesión al Ayuntamiento de Víznar, en el Área Metropolitana de Granada, de parte de la finca correspondiente al cortijo de Las Pasaderas, también conocido como Las Colonias, para la rehabilitación del histórico edificio que se encuentra en esta zona, el cual se convertirá en un centro de interpretación de la memoria, además de para la ubicación de un nuevo parque natural urbano.

La Colonia de Víznar fue un antiguo molino que se reconvirtió a cortijo y que fue utilizado por la República como colonia de verano para los hijos de los obreros, de ahí su nombre. Este se convirtió en prisión tras el alzamiento de los franquistas durante la guerra, y fue en esta finca en la que el poeta Federico García Lorca pasó sus últimas horas antes de ser asesinado el 18 de agosto de 1936.

El histórico inmueble fue derribado en los años setenta y solo se conservan los restos de las escaleras y del molino. La Junta de Andalucía lo adquirió y declaró lugar de Memoria Histórica, como el resto de los sitios lorquianos que hay en Víznar y Alfacar, y ahora cede parte de su espacio para la instalación de este centro de interpretación de la Memoria.

Así consta en el acuerdo del Consejo de Gobierno alcanzado el pasado 25 de febrero y que ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En septiembre de 2024, el pleno del Ayuntamiento de la localidad de Víznar aprobó la solicitud formal a la Junta de la cesión de los terrenos de finca donde estaba La Colonia, Lugar de Memoria Histórica, con los votos a favor de IU, en el gobierno local, y las abstenciones de PSOE y PP.

En la línea de lo abordado previamente con la Junta, se solicitaba la cesión de este entorno de "las Tapias de Víznar, por el máximo de años posible", para un uso que se define como de "rehabilitación del edificio de La Colonia para un centro de interpretación de la memoria y un parque natural urbano en la propia finca, ya que cuenta con 6.000 metros cuadrados de terreno".

Imagen de archivo del edificio de Las Colonias antes de su desaparición / G. H.

Como detalló IU en una nota de prensa entonces, La Colonia de Víznar es un espacio de gran relevancia histórica por los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en ella durante la Guerra Civil Española. Este enclave, que actualmente forma parte del Parque Natural de la Sierra de Huétor, fue escenario de "ejecuciones masivas de republicanos represaliados por las fuerzas franquistas en 1936, lo que lo ha convertido en un símbolo de la represión sufrida durante ese período".

El término Colonia hace referencia a una casa de campo o finca donde muchos prisioneros republicanos fueron retenidos antes de ser ejecutados. Este lugar destaca por su valor como espacio de memoria histórica en un esfuerzo por "reconocer y dignificar a las víctimas del franquismo". Entre los episodios más relevantes asociados a este Lugar de Memoria se encuentra la última noche que pasó en estas instalaciones el poeta Federico García Lorca antes de ser asesinado.

La designación como Lugar de Memoria buscaba en efecto preservar el recuerdo "de los miles de personas que perdieron la vida en la zona y promover un espacio de reconciliación y reflexión dentro de las rutas" memorialistas en España, detallaron desde IU.

"Si el bien cedido no fuera destinado al uso público previsto o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la comunidad autónoma de Andalucía, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias, accesiones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por el Ayuntamiento en el mismo, sin derecho a compensación alguna", indica el acuerdo publicado en el BOJA este martes firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Carolina España.

En ese caso tendría la comunidad autónoma, "además, derecho a percibir del Ayuntamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros que hubiera causado", añade en relación con esta "mutación demanial" la cual "se realiza por el plazo que dure la afectación al destino previsto"

"Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del bien afectado, sin perjuicio de que se permita su gestión directa o indirecta por los sistemas previstos en la legislación de régimen local aplicable, respecto de las actividades o servicios que se desarrollen en el mismo".