Una localidad de Granada suspende su cabalgata de Reyes por la muerte de vecino en plena calle

El Ayuntamiento de Pedro Martínez, municipio de algo más de un millar de habitantes ubicado en la comarca granadina de Guadix y el Marquesado, se vió obligado a suspender este jueves por la tarde su cabalgata de Reyes Magos debido a la muerte de un vecino de esta pequeña localidad en una calle por donde debía pasar el cortejo.

El alcalde, Juan Antonio Fernández, ha informado a Efe de que los hechos tuvieron lugar sobre las 16:45 horas en la calle Cid Campeador, próxima a la plaza del Ayuntamiento de la localidad, este pasado sábado, varios minutos antes de que las carrozas circularan por esta zona.

Al parecer el vecino, de unos 50 años y con supuestos problemas de salud mental previos, se encontraba en la vía pública con la intención de quitarse la vida con el uso de un arma de fuego y, pese a los intentos de la Guardia Civil para evitarlo, finalmente se suicidó. Días antes esta persona había sido detenido por protagonizar un altercado.

"Minutos antes de que fuera a arrancar la cabalgata, me comunicaron lo que había pasado y no tuvimos más remedio que suspenderla", ha indicado el regidor, que ha lamentado lo ocurrido y ha detallado que el cortejo festivo debía pasar precisamente por el lugar donde tuvo lugar la muerte, teniendo en cuenta además que el cadáver no fue retirado hasta cerca de las 20:00 horas, tras la llegada del equipo forense.