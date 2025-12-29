Localizado deambulando por la autovía a un hombre que había sufrido un accidente en la A-92 entre Guadix y Baza

La Guardia Civil de Baza, en concreto agentes del Destacamento de Tráfico, localizaron ayer por la tarde deambulando por la autovía A-92N al conductor que había sufrido un accidente en el kilómetro 7 de esta misma vía, en las proximidades de Guadix, y que se había ausentado del lugar del mismo. El hombre fue hallado en el kilómetro 26. Se desconoce su estado de salud.

El Instituto Armado relata que el accidente se produjo a las tres menos cuarto de la tarde de ayer y consistió en una salida de vía con posterior vuelco del vehículo, probablemente a causa de la lluvia. El vehículo siniestrado quedó volcado de un lado y los servicios de Emergencias, al recibir las llamadas de aviso, movilizaron a Guardia Civil y a personal sanitario. Cuando los agentes se desplazaron al lugar del accidente, comprobaron que el conductor ya no se encontraba en el lugar. También comprobaron que había gotas de sangre en la zona del siniestro.

Por ello, ante la posibilidad de que el implicado hubiera resultado herido, patrullas pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Granada, con el apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Guadix, establecieron un dispositivo de búsqueda para localizar a la víctima, toda vez que tras una primera batida se comprobó que el accidentado no había salido despedido del coche a causa del impacto.

Después de tres horas de búsqueda, durante las que se contactó con los hospitales de las localidades de Guadix y Baza, finalmente se recibió aviso de una persona deambulando por la A-92N a la altura del kilómetro 26. Es decir, casi 21 kilómetros alejado del lugar del accidente. Hasta ese punto kilométrico se desplazaron agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Baza donde, tras llegar, comprobaron que esta persona, un varón de 31 años de edad, era el conductor del vehículo accidentado que estaban buscando.