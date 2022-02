3,6 millones para el "obsoleto" centro de salud de Albolote (Granada)

El vicesecretario de Sanidad del Partido Popular de Granada, Nicolás Navarro, ha puesto en valor esta mañana la inversión de 3,6 millones de euros que van a recibir los vecinos de Albolote para las obras de adecuación y ampliación del centro de salud del municipio. “Estamos ante una necesidad acuciante, ante una demanda vecinal a la que ha respondido sin paliativos el Gobierno del cambio de Juanma Moreno”, ha trasladado el popular durante la visita que ha realizado para conocer de primera mano la actuación que se va a llevar a cabo y que pasa por una mejora sustancial de la infraestructura, del personal y de su

equipamiento.

“Estas obras que se van a iniciar son ejemplo del compromiso de Moreno Bonilla por mejorar la sanidad que el Ejecutivo andaluz se encontró. No hay que recordar, porque lo saben todos los granadinos, qué gestión se hizo y en qué estado se encontraban nuestros centros de salud. El dinero no se invertía en lo que se tenía que invertir y sí era posible hacerlo como ha demostrado el presidente de la Junta de Andalucía. Tan solo hacía falta voluntad y poner punto y final a la corrupción y hacer lo que se está haciendo ahora, trabajando tan solo para mejorar la calidad de vida de todos los andaluces. Un cambio que ha funcionado y debe continuar porque en tres años no se pueden solucionar las carencias de tres décadas donde el socialismo tan solo miraba por sus siglas. Un socialismo que sigue siendo el mismo de siempre centrado en boicotear la acción de Gobierno pese a que es consciente, tal y como los datos avalan, del esfuerzo y el compromiso que está suponiendo que más que nunca se esté invirtiendo en nuestra sanidad”.



Unas declaraciones que ha secundado el alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, que ha hecho hincapié en el estado del centro de salud “que nació pequeño. Partíamos de una herencia donde las instalaciones no respondían a las necesidades y demandas de un municipio como Albolote. Se pone así solución a un centro que nació obsoleto desde su puesta en marcha”.

Ambos han estado acompañados, durante la visita, por la portavoz adjunta del Partido Popular de Granada, María Vera, la presidenta del PP de Albolote, Marta Nievas; así como de ediles de la corporación municipal y

vecinos.