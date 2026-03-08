Muere un joven de 28 años tras un violento incidente con un hacha y un autobús en Chauchina

Un joven de 28 años ha fallecido tras un incidente ocurrido la pasada noche del sábado en Chauchina, en el área metropolitana de Granada, en un suceso en el que se ha visto implicado un conductor de autobús, un hombre de 55 años que ha resultado herido.

Según han informado el servicio de emergencias 112 a este diario, varias llamadas alertaron de dos sucesos relacionados sobre las 23:30 horas en la calle Carmen de la Virgen de este municipio: la presencia de un hombre armado con un hacha y un incidente con el conductor de un autobús.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que el fallecido se acercó al vehículo, hacha en mano, provocando daños en el mismo y lesiones al conductor. Este hombre ha resultado finalmente fallecido por atropello.

El 112 activó a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como a personal sanitario del 061, que confirmaron la muerte del joven de 28 años y trasladaron al conductor, de 55 años, a un centro hospitalario con heridas por contusiones.

César Díaz, director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada (CTAG), ha indicado a Granada Hoy que “el conductor del autobús está muy nervioso y tiene un brazo en cabestrillo”. Según Díaz, el hombre comenzó a golpear con un hacha a otros vehículos y, al llegar el autobús, la emprendió también contra el vehículo y su conductor, ha explicado, al tiempo que ha señalado que hay varios testigos que presenciaron lo ocurrido.

Por su parte, fuentes de la empresa de transporte han señalado que el agresor se acercó a la ventanilla del conductor con el hacha e intentó asestarle un golpe, llegando incluso a alcanzarle y provocarle una contusión leve. En ese momento el autobús continuaba en marcha y el conductor, para esquivar el arma, se apartó hacia el interior del vehículo para evitar nuevos ataques. Al avanzar el vehículo, el agresor dejó de estar junto a la ventanilla y el conductor pudo volver a colocarse al volante.

El autobús permanece precintado en las cocheras y a disposición de la investigación, que corre a cargo de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido y determinar si el atropello fue accidental o si la víctima pudo tener intención de quitarse la vida.